МЧС России положительно оценило деятельность нештатного аварийно-спасательного формирования Карачаево-Черкесского филиала РусГидро

Готовность нештатного аварийно-спасательного формирования Карачаево-Черкесского филиала РусГидро к решению задач в условиях аварийных и чрезвычайных ситуаций проверило МЧС России.

Комиссия из центрального аппарата Министерства и ГУ МЧС России по КЧР оценила укомплектованность нештатного аварийно-спасательного формирования необходимым оборудованием и спецсредствами, работу системы оповещения, а также ознакомилась с регламентирующими документами филиала в области гражданской обороны и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

По результатам проверки представители МЧС России дали положительную оценку деятельности нештатного аварийно-спасательного формирования и организации работы по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. Представитель департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России Дмитрий Помилов подчеркнул, что спасательное формирование Карачаево-Черкесского филиала РусГидро неслучайно признано лучшим среди подобных подразделений в КЧР по итогам 2017 года.

Зеленчукская ГЭС-ГАЭС - первая, принципиально новая для нашей страны гидроаккумулирующая электростанция с напорами воды 220–230 метров. На Зеленчукской ГЭС-ГАЭС установлены два обратимых гидроагрегата (их мощность - 154 МВт в насосном режиме и 140 МВт - в турбинном). Среднегодовая выработка электроэнергии составит 162 млн кВт∙ч. В рамках сооружения Зеленчукской ГЭС-ГАЭС на базе действующей ГЭС объединены две станции: ГЭС и ГАЭС. В машинном зале ГЭС гидростроители установили два обратимых гидроагрегата. В ночное время эти гидроагрегаты, работая в режиме насосов, перекачивают воду на высшую отметку в бассейн суточного регулирования, а утром и днем в период пиковых нагрузок эта вода используется для выработки электроэнергии.