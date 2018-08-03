МРСК Центра с начала года снизила потери в сетях более чем на 80 миллионов киловатт-часов

В ПАО "МРСК Центра" подвели итоги работы по снижению потерь в электрических сетях за первое полугодие 2018 года. По итогам этого периода их уровень в целом по Обществу составил 10,61 % , что на 0,24 % ниже показателей Бизнес- плана и на 0,36 % ниже итоговых показателей 2017 года, приведенных к сопоставимым условиям с 2018 годом. Экономия относительно Бизнес-плана составила 45,4 млн. кВт*ч , по сравнению с 2017 годом потери в сетях компании снизились на 84,4 млн. кВт*ч.

Достижению данного результата способствовала реализуемая МРСК Центра целевая Программа снижения потерь электроэнергии, включающая в себя комплекс организационных и технических мер. Сэкономленные в результате реализации данной программы средства используются в качестве дополнительного источника финансирования для решения первоочередных задач, которые стоят перед компанией.