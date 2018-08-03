Сибирские энергетики работают на учениях в Дагестане в сорокоградусную жару

Учения энергетиков компании "Россети" в Махачкале продолжаются, в том числе в мероприятиях участвуют и 22 бригады МРСК Сибири. Сибиряки героически выполняют работы под палящим солнцем: температура воздуха – выше сорока градусов. Энергетики хоть и говорят, что жарко, но, тем не менее, выполняют работу в полном комплекте спецодежды – правила охраны труда прежде всего.

"Местные жители часто подходят, благодарят наших ребят за работу, приносят им холодную бутилированную воду, – рассказывает заместитель начальника управления производственной безопасности – начальник отдела производственного контроля МРСК Сибири Максим Зуйков. – Работы сейчас проходят по всей Махачкале, и мы их контролируем. За рабочий день посещаем 15-17 работающих бригад, проезжаем много километров, бываем в уникальных, красивых местах. При проверках всегда подсказываем ребятам, в чём-то помогаем, но все наши энергетики – профессионалы и делают свою работу на высшем уровне и в соответствии с требованиями правил по охране труда".

Рабочий день в Махачкале начинается в 5.30 утра: перед каждой сменой водители, ответственные руководители, мастера и производители работ проходят медосмотр. Затем завтрак, и в 7 часов – выезд на места.

Напомним, сибирские энергетики работают на объектах Махачкалинских городских электрических сетей. По заданию, постановленному в рамках учений, специалисты МРСК Сибири должны отремонтировать 242 трансформаторных подстанции, а также установить 545 приборов технического учета электроэнергии. Все работы сейчас выполняются с опережением плана.

Итогом учений должно стать снижение аварийности и повышение качества электроснабжения потребителей республики. Учения станут важным этапом в создании на территории Дагестана современной системы учета электроэнергии, обеспечивающей снижение сверхнормативных потерь в сетях, повышение платежной дисциплины.