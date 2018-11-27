Утверждены персональные составы комитетов Совета директоров АО "ДВЭУК"

На прошедшем заседании Совета директоров АО "ДВЭУК" сформированы персональные составы четырех комитетов.

В Комитет по стратегическому планированию и инвестициям вошли: профессиональный директор Александр Казаков (председатель комитета); генеральный директор АО "ДРСК" Юрий Андреенко (заместитель председателя комитета); директор департамента Минэнерго России Александр Богашов; директор юридического департамента ПАО "РусГидро" Дмитрий Перминов; генеральный директор АНО "Агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта" Леонид Петухов; профессиональный директор Владимир Погребенко; генеральный директор АО "ДВЭУК" Дмитрий Селютин; директор департамента финансов ПАО "Россети" Алексей Серов; заместитель председателя правления ПАО "ФСК ЕЭС" Мария Тихонова; заместитель начальника управления Росимущества Анастасия Ширикова.

В Комитет по управлению активами вошли: директор департамента Минэнерго России Александр Богашов (председатель комитета); генеральный директор АО "ДВЭУК" Дмитрий Селютин (заместитель председателя комитета); генеральный директор АО "ДРСК" Юрий Андреенко; директор по имущественным отношениям, начальник департамента имущественных отношений ПАО "ФСК ЕЭС" Александр Единак; начальник отдела учета и методологии управления собственностью департамента управления собственностью ПАО "Россети" Екатерина Ермакова; профессиональный директор Александр Казаков; директор департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО "РусГидро" Станислав Коптяков; генеральный директор АНО "Агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта" Леонид Петухов; профессиональный директор Владимир Погребенко.

В Комитет по аудиту вошли: профессиональный директор Владимир Погребенко (председатель комитета); начальник отдела управления Росимущества Максим Котляр (заместитель председателя комитета); заместитель директора департамента Минэнерго России Татьяна Зобкова; директор по внутреннему аудиту-начальник департамента внутреннего аудита ПАО "ФСК ЕЭС" Светлана Ковалева; директор департамента контрольно-ревизионной работы ПАО "Россети" Марина Лелекова; заместитель руководителя службы внутреннего аудита ПАО "РусГидро" Ольга Рохлина.

В Комитет по кадрам и вознаграждениям вошли: профессиональный директор Александр Казаков(председатель комитета); профессиональный директор Владимир Погребенко (заместитель председателя комитета); заместитель директора департамента Минэнерго России Татьяна Зобкова; директор департамента кадровой политики и организационного развития ПАО "Россети" Дмитрий Чевкин; главный специалист-эксперт отдела управления Росимущества Александр Тепляков.