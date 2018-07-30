В Нижневартовске определили победителей всероссийских соревнований профессионального мастерства группы компаний "Россети"

Победой команды "Тюменьэнерго" завершились сегодня Всероссийские соревнования профессионального мастерства бригад по ремонту и обслуживанию воздушных линий электропередачи 110 кВ группы компаний "Россети". Второе место заняли представители "МРСК Волги", третье – "Кубаньэнерго".

Соревнования открылись 30 июля и проходили на учебно-тренировочном полигоне дочерней компании "Россетей" – "Тюменьэнерго". Право называться лучшими оспаривали 15 команд энергокомпаний, которые представляли практически все регионы России, ещё одна бригада – "РН - Юганскнефтегаз" - проходила этапы вне конкурса.

По мнению главного судьи соревнований, начальника управления производственного планирования компании "Россети" Василия Рожкова, все участники показали достаточно высокий уровень подготовки. Об этом свидетельствует тот факт, что максимальные оценки и бонусные баллы команды стали зарабатывать с самого первого дня, несмотря на стартовое волнение, и сделали это 11 раз за пять дней.

"Основной упор соревнований сделан на технологические этапы, на одном из них применялась новая разработка – болтовой соединительный зажим, который позволяет устранять аварии значительно быстрее и повышать надёжность соединения. Включен в программу инновационный этап – проверка состояния линий с помощью 3D-тренажёра, и в принципе, команды хорошо с ним справились", – отметил Василий Рожков.

На проверке знаний с помощью комплекса АСОП-Эксперт 200 баллов заработала команда "МРСК Волги" – это наивысший показатель этапа, а мастер по эксплуатации ВЛ Виктор Непрокин показал минимальное время прохождения этого этапа – правильно ответил на все вопросы за две минуты.

Самым сложным этапом соревнований для большинства команд оказался пятый – соединение анкерной петли провода марки АС120/19 с помощью болтового зажима типа МНТ. Максимальный результат здесь показала команда "Тюменьэнерго", набравшая 199 баллов.

Стоит отметить, что команда хозяев полигона соревнований – "Тюменьэнерго" показала лучший результат среди всех участников на трёх этапах из семи, "МРСК Волги" – на двух – они традиционно оспаривают первенство в соревнованиях профмастерства. В этом году в пуле сильнейших оказались также бригады "Кубаньэнерго", "МРСК Северного Кавказа", "МРСК Сибири" и "ФСК ЕЭС".

Были определены также и победители в профессиональных номинациях. Так лучшим мастером ожидаемо стал представитель АО "Тюменьэнерго" Ильдар Валиахметов, лучшим электромонтёром – Андрей Гончарук из команды МРСК Волги, лучшим производителем работ – Аркадий Читая, представляющий "Кубаньэнерго".

"Все участники показали свои навыки, знания и потенциал. Каждый внес свой вклад в общий результат. Вы все – настоящие профессионалы, независимо от того, какие результаты мы видим в турнирной таблице, а они, в основном, достаточно высокие. Мы все понимаем, что фактор состязаний играет немалую роль при прохождении этапов. Важно, что в реальной жизни вы все знаете и умеете, доказываете это ежедневно, обеспечивая высокий уровень надёжности наших сетей. Хочу подчеркнуть, что по итогам соревнований судьи определили победителей, но проигравших здесь нет", – отметил на церемонии награждения заместитель главного инженера компании "Россети" Руслан Магадеев.