Вторую ветку "Турецкого потока" дотянули до центра Черного моря

Крупнейшее в мире трубоукладочное судно Pioneering spirit уложило половину морского участка второй нитки "Турецкого потока". По данным навигационного портала Marinetraffic, судно находится в центре Черного моря. До крымской Алупки и турецкого Тюркели — 136 километров, до западного и восточного берега Черного моря по прямой — около 500 километров. Работы ведутся при глубине более 2 километров. В районе укладки газопровода находятся два буксира и судно снабжения Siem Spearfish, которое ведет подводные работы. На точку оно прибыло вчера из болгарской Варны.

В середине июля в "Газпроме" сообщили об укладке 66% процентов двух ниток "Турецкого потока". Эту информацию глава российского холдинга Алексей Миллер сообщил послу Сербии Славенко Терзичу. В декабре прошлого года "Газпром экспорт" и "Югоросгаз" подписали дополнительное соглашение к контракту об увеличении поставок газа до 2 млрд кубометров в год.

Напомним, что в конце июня Pioneering Spirit возобновило строительство и укладку второй нитки "Турецкого потока". Работы начались на границе экономических зон Турции и России в Черном море. В прошлом году трубоукладчики Pioneering Spirit и Audacia швейцарской компании Allseas сварили и уложили российский участок газопровода длиной 224 километра.

Как уже сообщало EADaily, морской участок первой нитки "Турецкого потока" мощностью 15,75 млрд кубометров завершили строить 30 апреля. Обе нитки должны заработать в следующем году, но вторая предназначена не для Турции, а для поставок газа на юг Европы. Маршрут газопровода из Турции еще не определен. Зампредправления "Газпрома" Александр Медведев заявлял в апреле, что это произойдет в самое ближайшее время. "В самое ближайшее время будет сделан окончательный выбор маршрута транспортировки газа. Это позволит газотранспортным операторам сделать работу, которая им отведена в рамках правил, определенных Еврокомиссией", — отметил замглавы российского холдинга, передавало RNS.

Последний раз министр энергетики России Александр Новак говорил, что российский газ может пойти через Болгарию, Сербию, Венгрию в Австрию или в Италию через Грецию — по расширенному Трансадриатическому газопроводу или по проекту "Посейдон". О возможных маршрутах поставок мы уже писали. При этом многое будет зависеть от позиции Брюсселя, который до этого сорвал строительство "Южного потока" через Болгарию.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщал, что после строительства обходных газопроводов поставки газа через Украину в Европу максимально снизятся. "Мы не говорим о том, что полностью перекроем транзит через территорию Украины. Потому что есть сопредельные государства, есть регионы, которые находятся на границе с Украиной со стороны Европы. И поставки в эти регионы будут осуществляться транзитом через территорию Украины. Другое дело, что это объемы, которые будут менее значительны. Речь может идти о 10−15 млрд кубометров газа в год", — сказал руководитель российского холдинга.

Строительство "Турецкого потока" станет существенным ударом по Украине. "Для Украины реализация этого проекта будет иметь негативные последствия, не такие большие, как от „Северного потока“, но потеря приблизительно 15 миллиардов кубометров транзита из 70 миллиардов кубометров текущих — это очень большая сумма", — говорил ранее глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев. В прошлом году Украина получила за транзит российского газа около $ 3 млрд, а строительство "Северного потока-2" и "Турецкого потока" снизят поступления в 4−5 раз.

В Черном море из России в Турцию уже проложен один газопровод — "Голубой поток". Его "Газпром" построил в 2002 году. По магистрали протяженностью 1213 километров в прошлом году подали около 16 млрд кубометров газа.

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