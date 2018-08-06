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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Четыре управляющие организации Владикавказа смогли поднять на высокий уровень платежеспособность жителей многоквартирных домов

Четыре управляющие организации Владикавказа смогли поднять на высокий уровень платежеспособность жителей многоквартирных домов

6 августа 2018, 12:03
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: СЕВКАВКАЗЭНЕРГО

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АО "Севкавказэнерго" (входит в ГК "Россети") определило лучших исполнителей коммунальных услуг в многоквартирных домах Владикавказа в части своевременной и полной оплаты потребленных энергоресурсов. Положительных примеров оказалось всего четыре. В их числе три товарищества собственников жилья: "ТСЖ-68", "ТСЖ-22" и "ТСЖ Парус". Единственной управляющей компанией в рейтинге стала УК "Эталон", обслуживающая многоэтажки 47-го микрорайона Владикавказа.

Все перечисленные исполнители коммунальных услуг характеризуются отсутствием просроченной дебиторской задолженности перед гарантирующим поставщиком.

Напомним, недавно АО "Севкавказэнерго" опубликовало "Антирейтинг должников" среди упомянутой группы потребителей. В тройку самых злостных неплательщиков по долгам за электроэнергию вошли МУП "Владикавказская муниципальная управляющая организация", ООО "Сармат", ООО "Владикавказское Домоуправление № 5".

"Как видим, в одних и тех же экономических и социальных условиях одни управляющие компании и ТСЖ соблюдают законодательство РФ и выполняют обязательства перед ресурсоснабжающими организациями. Другие – сетуют на проблемы с собираемостью платежей с жителей, а нередко и попросту пренебрегают своими обязанностями", - прокомментировал результаты публикуемых рейтингов заместитель управляющего директора АО "Севкавказэнерго" Казбек Хаблиев.

Компания: ПАО "МРСК Северного Кавказа"

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