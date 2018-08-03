Эксперты рассказали участникам "Форсажа", как правильно упаковать идею

2 августа панельная сессия была посвящена презентации и оформлению своих идей так, чтобы они стали интересными и привлекательными для заказчиков и инвесторов. Перед участниками выступили Андрей Биветски, генеральный директор ООО "SAP Labs", Кирилл Белов, управляющий партнёр венчурного фонда Impuls VC, и Ирина Есипова, генеральный директор Центра развития коммуникаций ТЭК.

Андрей Биветски уверен: "Упаковка и продажа идей – это 80% карьеры. В начале карьеры вы продаёте идеи клиенту. Затем вы продаёте идею непосредственному начальнику. Дойдя до уровня топ-менеджмента, вы доносите идею до инвесторов, профсоюзов, заказчиков. А вечером вы должны объяснить семье, почему вы опять задержались на работе".

По мнению Андрея Биветски, главное качество современного лидера – это умение чувствовать и понимать тренды как в общественной жизни, так и технологиях. Значима и правильная коммуникация: "Важно уметь донести информацию до каждого члена команды. И, конечно, самое главное для лидера – это уметь создать команду, мотивировать людей и заботиться о том, чтобы команда, с одной стороны, чувствовала себя комфортно, с другой – давала максимальный результат".

Кирилл Белов назвал 10 условий успеха в продаже идеи. "Инновации всегда рождаются из личной "боли" основателя", - уверен он. Первое условие – это чёткая формулировка идеи. "Вы должны её высказать за 30 секунд. Если вы не можете это сделать, значит, ваша идея - ерунда", - убеждён Кирилл. Также важно знать, какие у вас конкуренты и чем ваша идея отличается от их разработок. На этапе идей останавливаются более 90% стартапов, поэтому, по мнению венчурного инвестора, даже выход на готовый продукт – это уже успех. Идею нужно проверять путём получения обратной связи от большого количества людей. Это поможет вам определить, интересен ли ваш продукт, нужен ли он кому-то, кто ваш клиент и каков размер рынка. Значимое условие – это команда, работающая над проектом. " Продаётся не идея, а человек, его команда. Команда решает всё. Если у вас нет команды – значит, у вас нет ничего!" - считает Кирилл Белов. А главный залог успеха – это управление ожиданиями: если вы что-то пообещали, это обязательно нужно сделать, иначе вы потеряете доверие и репутацию.

Ирина Есипова порекомендовала участников форума активнее использовать эффективные речевые конструкции для продвижения своих идей: "Станьте режиссёром речевых стратегий – и вы станете режиссёром своей жизни!"

Как отметила Ирина, в процессе коммуникации, в том числе общения подчиненного с руководителем, гораздо лучше сухих "бумажных" моментов работает личный контакт.

Речевая стратегия складывается из культурного кода, социального статуса, предпочитаемых интонаций, микродвижений, контекста, голоса, дыхания, жестов и прочей невербалики. "Например, вы предпочитаете творчество Ольги Бузовой, а ваш руководитель говорит метафорами, его речь наполнена цитатами из Чехова, Булгакова. Вы недопонимаете его, он - вас. Это проблема. У вас разные культурные коды", - рассказала Ирина.

"Да, у каждого из нас уже сформирована определённая стратегия речевого поведения. На неё влияет место, где вы родились, люди, которые вас окружали, книги, которые читали, воспитание, опыт – очень многое! Но иногда нужно выходить за свои рамки и стремиться измениться. Например, мы все можем достаточно естественно и осознанно расширять свой культурный код", - посоветовала участникам Ирина Есипова.

2 августа – заключительный день подготовки проектов по технологии "Территориальный код". Участники в течение суток доработают свои идеи по преобразованию конкретных регионов в экономическом, экологическом, социальном и культурном аспектах, а в пятницу состоится защита проектов, после которой будут выбраны лучшие из них и рекомендованы к реализации в регионах.