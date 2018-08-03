Игорь Угольников рассказал участникам форума "Форсаж" об эволюции смыслов и своём новом кинопроекте

Вечером 1 августа состоялась встреча с актёром и режиссёром Игорем Угольниковым и продюсером Евгением Айзиковичем. Участники "Форсажа" узнали, чем хороший патриотический фильм отличается от плохого, какую ошибку в фильме "Брестская крепость" нашёл белорусский президент и как каждый человек может изменить мир.

Игорь Угольников рассказал о своём творческом пути: "Я поступил в ГИТИС, закончил его через 4 года и устроился в театр. Но, конечно, я мечтал о кино и телевидении. В первой половине жизни мне нравилось создавать всем хорошее настроение, всех смешить. "Оба На! Угол шоу", "Добрый вечер" и другие развлекательные проекты – это то, что стало возможным благодаря окончанию цензурных времён на телевидении. Вторая половина моей жизни – это переход к теме патриотизма. Я задумался о том, что происходит вокруг. Ещё в 12 лет я прочитал книжку "Защитники Брестской крепости". И когда у меня появилась возможность снять этот фильм, я взялся за эту работу".

За время, пока создавался сценарий, Игорь Угольников познакомился со многими историческими и архивными документами. По его словам, в фильме есть всего три незначительных ошибки, которые могут разглядеть только узкие специалисты по периоду Великой Отечественной войны. Ещё одну ошибку неожиданно нашёл президент Беларуси Александр Лукашенко. "Сразу после показа фильма он долго меня благодарил, а потом говорит: "Но всё-таки одна большая ошибка в вашем фильме есть! Вот у вас солдат идёт вдоль поля, оно совсем жёлтое. А вы знаете, что там растёт?" "Нет!" - отвечаю я. "Это рапс, а в 1941 году в России рапс ещё не сажали!", – заявил Лукашенко", – поделился Игорь Угольников.

Прочитав книгу "Брестская крепость" Сергея Смирнова, изучая исторические документы о её защите, Игорь Угольников был поражён следующим фактом: "Меня потрясло то, что люди принимали решение. Фронт уже далеко, ты никому не нужен, в подвале погибают твои родственники, но некоторые люди решают остаться до конца и тем самым приближают 9 мая, День Победы. И люди сами решали, получить пулю в грудь, чтобы прекратить мучения, сдаться в плен или продолжать сражаться. Оказывается, что решение одного человека может повернуть ход сражения, итог войны, историю страны".

По мнению Игоря Угольникова, в хорошем фильме зритель всегда сопереживает герою, и не важно, положительный это герой или отрицательный. И второй важный маркер хорошего фильма – это историческая правда: зритель должен верить происходящему на экране.

Продюсер Евгений Айзикович рассказал о фильме "Батальон", основанном на реальных событиях Второй мировой войны: "Этот фильм взял 44 награды на разных кинофестивалях, и это рекорд среди российских картин".

Евгений Айзикович предложил участникам "Форсажа" стать инициаторами одного из проектов: "Форма альманахов сейчас приобретает всё большую популярность. Мы пробовали делать альманахи с разными предприятиями. Я предлагаю вам совместно создать киноальманах "Человек на своём месте" про отрасль. Можно рассказывать о сотрудниках, которые у вас работают и хорошо выполняют свою работу. Достаточно будет идеи и описания того, чем они занимаются".

"Кино своей жизни мы пишем и снимаем ежедневно. Прокручивая плёнку воспоминаний, мы понимаем, что что-то делаем не так, но это уже снято, и изменить это нельзя. А новый фильм – это наши мечты, переживания, тревоги, это завтрашний день, который мы можем прожить так, как нам хочется. И лучшее, что мы можем сделать, – ответить в фильме нашей жизни на главный вопрос: кто я такой?", – завершил встречу Игорь Угольников.