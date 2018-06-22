"КолАтомЭнергоСбыт" обеспечил 100% собираемость в первом полугодии 2018 года

Гарантирующий поставщик электроэнергии АО "АтомЭнергоСбыт" подвел итоги работы в Мурманской области в первом полугодии 2018 года. По основному показателю деятельности – уровню собираемости средств за потребленную электроэнергию - филиал "КолАтомЭнергоСбыт" уверенно держит показатель в 100%.

"Такие результаты работы стали возможны благодаря интенсивной деятельности гарантирующего поставщика по сбору средств за поставленную электроэнергию, претензионно-исковой работе, а также мерам досудебного взыскания. Кроме того, компания продолжила инициировать рассмотрение наиболее проблемных групп потребителей на отраслевых заседаниях", - сообщил директор филиала "КолАтомЭнергоСбыт" Алексей Горчаков.

В основе плодотворной деятельности АО "АтомЭнергоСбыт" в Мурманской области лежит совместное решение значимых вопросов с органами власти региона. Так, платежная дисциплина предприятий области за потребленные энергоресурсы находится на постоянном контроле регулярно действующей Межведомственной комиссии под председательством заместителя губернатора Мурманской области Евгения Никоры.

Налаженная работа по взысканию задолженности является залогом стабильности на энергорынке области: "КолАтомЭнергоСбыт" регулярно и без задержек осуществляет платежи в адрес сетевых и генерирующих компаний. От своевременных расчетов за электроэнергию зависит, в частности, такой важный показатель, как регулярность проведения ремонтных работ электросетевого хозяйства.

"100%-я собираемость – это действительно значительное достижение, так как в целом по стране достаточно мало регионов, где гарантирующий поставщик добивается такого уровня", - отметил генеральный директор АО "АтомЭнергоСбыт" Петр Конюшенко.

В то же время среди наиболее проблемных вопросов остается платежная дисциплина предприятий ЖКХ, в частности электрокотельных, субсидируемых из регионального бюджета. На особом контроле находится платежная дисциплина предприятий, подведомственных Министерству обороны РФ. Кроме того, гарантирующим поставщиком проводятся мероприятия в рамках дорожной карты, направленные на снижение высоких расходов электроэнергии на содержание общего имущества многоквартирных домов. В компании рассчитывают на продолжение налаженного конструктивного диалога всех участников энергорынка и органов власти для сохранения энергетической безопасности региона.







"КолАтомЭнергоСбыт" - филиал АО "АтомЭнергоСбыт", гарантирующего поставщика электроэнергии в Мурманской области, обслуживающее 10 тысяч промышленных и более 330 тысяч бытовых потребителей.

АО "АтомЭнергоСбыт" — энергосбытовая компания, выполняющая функции гарантирующего поставщика электроэнергии в четырех регионах РФ. Центральный офис организации расположен в Москве, филиалы и обособленные подразделения АО "АтомЭнергоСбыт" работают в Курской, Мурманской, Смоленской и Тверской областях. Клиентами АО "АтомЭнергоСбыт" являются более 50 тыс. юридических лиц и около 2 млн домохозяйств. Компания входит в контур управления АО "Концерн Росэнергоатом" — энергетического дивизиона ГК "Росатом".

Информация о деятельности компании регулярно обновляется на корпоративном сайте www.atоmsbt.ru