Нижновэнерго обеспечил электроснабжение двух торговых центров

Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Нижновэнерго" выполнил технологическое присоединение к электросети торгового комплекса в г. Арзамас и торгового центра в пгт Бутурлино. В общей сложности им предоставлено 285 кВт мощности.

Наибольшая мощность (225 кВт) потребовалась для электроснабжения торгового комплекса на ул. Калинина в г. Арзамас. Его будет обеспечивать электроэнергией подстанция (ПС) 110/35/10 "Арзамас-110". Для технологического присоединения торгового комплекса энергетики построили трансформаторную подстанцию (ТП) 10/0,4 кВ и проложили две кабельные линии, соединяющие ее с сетью Нижновэнерго.

Подключение к электросети торгового центра на ул. Ленина в пгт Бутурлино потребовало проектирования и монтажа воздушной линии электропередачи от трансформаторной подстанции Нижновэнерго до границ участка заявителя. Торговой площадке предоставлено 60 кВт мощности, которые ей обеспечивает ПС 110/35/10 "Бутурлино".

Технологическое присоединение остается одним из приоритетных направлений деятельности Нижновэнерго. В электросетевой организации осознают важность этой деятельности для создания инфраструктуры, повышающей комфортность жизни в Нижегородской области. По всем вопросам, касающимся подключения к электросети, следует обращаться к специалистам Контакт-центра ПАО "МРСК Центра и Приволжья" по бесплатному номеру 8-800-100-33-00. Также получить информацию о технологическом присоединении и заключить договор можно в Центре обслуживания потребителей филиала "Нижновэнерго" в г. Нижний Новгород (ул. Рождественская, д. 33), в офисах обслуживая потребителей в городах Арзамас, Балахна, Дзержинск, Кстово, Навашино и Семенов. Форма заявки на техприсоединение размещена на сайте МРСК Центра и Приволжья. Аналогичные возможности предоставляет портал электросетевых услуг ПАО "Россети" портал-тп.рф.

"Нижновэнерго" – филиал публичного акционерного общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья". В настоящее время филиал "Нижновэнерго" оказывает услуги по передаче электроэнергии и технологическому присоединению к электросетям в Нижегородской области. В состав филиала входят 9 производственных отделений (ПО), которые обслуживают территорию площадью 76,6 тысяч квадратных километров с населением 3,3 миллиона человек.

Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья" (ПАО "МРСК Центра и Приволжья") – дочернее общество крупнейшей в Российской Федерации энергокомпании ПАО "Россети". ПАО "МРСК Центра и Приволжья" является основным поставщиком услуг по передаче электроэнергии и технологическому присоединению к электросетям во Владимирской, Ивановской, Калужской, Кировской, Нижегородской, Рязанской, Тульской областях, в Республике Марий Эл и Удмуртской Республике.





Под управлением ПАО "МРСК Центра и Приволжья" находится более 270 тыс. км воздушных и кабельных линий электропередачи, свыше 1,5 тыс. подстанций 35-220 кВ, 62 тыс. трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ и распределительных пунктов 6-10 кВ. Общая мощность этих энергообъектов превышает 41 тыс. МВА. Трудовой коллектив энергокомпании насчитывает около 23 тыс. человек.

С 11 сентября 2017 года полномочия единоличного исполнительного органа ПАО "МРСК Центра и Приволжья" переданы ПАО "МРСК Центра".

Основными акционерами ПАО "МРСК Центра и Приволжья", кроме ПАО "Россети", являются компании Genhold Limited и Energyo Solutions Russia (Cyprus) Limited. В свободном обращении находится 27.5 % акций ПАО "МРСК Центра и Приволжья". Общее количество акционеров — более 22 тыс.

Публичное акционерное общество "Российские сети" (ПАО "Россети") – является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Компания управляет 2,34 млн км линий электропередачи, 502 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 761 ГВА. В 2017 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 748,2 млрд. кВт∙ч. Численность персонала Группы компаний "Россети" - 215 тыс. человек.