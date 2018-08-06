 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Нижновэнерго обеспечил электроснабжение двух торговых центров

Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Нижновэнерго" выполнил технологическое присоединение к электросети торгового комплекса в г. Арзамас и торгового центра в пгт Бутурлино. В общей сложности им предоставлено 285 кВт мощности.

Наибольшая мощность (225 кВт) потребовалась для электроснабжения торгового комплекса на ул. Калинина в г. Арзамас. Его будет обеспечивать электроэнергией подстанция (ПС) 110/35/10 "Арзамас-110". Для технологического присоединения торгового комплекса энергетики построили трансформаторную подстанцию (ТП) 10/0,4 кВ и проложили две кабельные линии, соединяющие ее с сетью Нижновэнерго.

Подключение к электросети торгового центра на ул. Ленина в пгт Бутурлино потребовало проектирования и монтажа воздушной линии электропередачи от трансформаторной подстанции Нижновэнерго до границ участка заявителя. Торговой площадке предоставлено 60 кВт мощности, которые ей обеспечивает ПС 110/35/10 "Бутурлино".

Технологическое присоединение остается одним из приоритетных направлений деятельности Нижновэнерго. В электросетевой организации осознают важность этой деятельности для создания инфраструктуры, повышающей комфортность жизни в Нижегородской области. По всем вопросам, касающимся подключения к электросети, следует обращаться к специалистам Контакт-центра ПАО "МРСК Центра и Приволжья" по бесплатному номеру 8-800-100-33-00. Также получить информацию о технологическом присоединении и заключить договор можно в Центре обслуживания потребителей филиала "Нижновэнерго" в г. Нижний Новгород (ул. Рождественская, д. 33), в офисах обслуживая потребителей в городах Арзамас, Балахна, Дзержинск, Кстово, Навашино и Семенов. Форма заявки на техприсоединение размещена на сайте МРСК Центра и Приволжья. Аналогичные возможности предоставляет портал электросетевых услуг ПАО "Россети" портал-тп.рф.

"Нижновэнерго" – филиал публичного акционерного общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья". В настоящее время филиал "Нижновэнерго" оказывает услуги по передаче электроэнергии и технологическому присоединению к электросетям в Нижегородской области. В состав филиала входят 9 производственных отделений (ПО), которые обслуживают территорию площадью 76,6 тысяч квадратных километров с населением 3,3 миллиона человек.

Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья" (ПАО "МРСК Центра и Приволжья") – дочернее общество крупнейшей в Российской Федерации энергокомпании ПАО "Россети". ПАО "МРСК Центра и Приволжья" является основным поставщиком услуг по передаче электроэнергии и технологическому присоединению к электросетям во Владимирской, Ивановской, Калужской, Кировской, Нижегородской, Рязанской, Тульской областях, в Республике Марий Эл и Удмуртской Республике.


Под управлением ПАО "МРСК Центра и Приволжья" находится более 270 тыс. км воздушных и кабельных линий электропередачи, свыше 1,5 тыс. подстанций 35-220 кВ, 62 тыс. трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ и распределительных пунктов 6-10 кВ. Общая мощность этих энергообъектов превышает 41 тыс. МВА. Трудовой коллектив энергокомпании насчитывает около 23 тыс. человек.

С 11 сентября 2017 года полномочия единоличного исполнительного органа  ПАО "МРСК Центра и Приволжья" переданы ПАО "МРСК Центра".

Основными акционерами ПАО "МРСК Центра и Приволжья", кроме ПАО "Россети", являются компании Genhold Limited и Energyo Solutions Russia (Cyprus) Limited. В свободном обращении находится 27.5 % акций ПАО "МРСК Центра и Приволжья". Общее количество акционеров — более 22 тыс.

Публичное акционерное общество "Российские сети" (ПАО "Россети") – является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Компания управляет 2,34 млн км линий электропередачи, 502 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 761 ГВА. В 2017 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 748,2 млрд. кВт∙ч. Численность персонала Группы компаний "Россети" - 215 тыс. человек.

Имущественный комплекс ПАО "Россети" включает в себя 36 дочерних и зависимых обществ, в том числе 14 межрегиональных и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88.04 % долей в уставном капитале.

Компания: ПАО "МРСК Центра и Приволжья"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики ФСК ЕЭС, МРСК
В Нижневартовске определили победителей всероссийских соревнований профессионального мастерства группы компаний
Четыре управляющие организации Владикавказа смогли поднять на высокий уровень платежеспособность жителей многоквартирных домов
Энергетики филиала
Энергетики реконструируют электрические сети административного центра Ивантеевского района

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно