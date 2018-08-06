Ряд компаний Саратовской области наращивает задолженность за услуги по передаче электроэнергии

По итогам июня 2018 года на территории Саратовской области крупнейшим неплательщиком продолжает оставаться ООО "РТ-Энерготрейдинг". Компания сформировала и продолжает наращивать задолженность с июня 2017 года. В июне 2018 ее долг приблизился к цифре 47 млн рублей.

Аналогичная тенденция наблюдается в неплатежах ООО "ЭСК "Независимость" и ООО "ЭнергоСервис Поволжье". Суммарный долг этих контрагентов превысил 15 млн рублей.

ПАО "МРСК Волги" готово к конструктивному обсуждению путей выхода из сложившейся ситуации, однако контрагенты-должники игнорируют проблему. Единственным способом взыскания задолженностей с подобных нарушителей платежной дисциплины остается судебно-исковая деятельность, но при этом сроки получения денежных средств весьма велики.

Являясь социально ответственной компанией, ПАО "МРСК Волги" прилагает все усилия для полноценной реализации инвестиционной и ремонтной программ, подготовке к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей. Однако проблема неплатежей за услуги по передаче электроэнергии должна быть предметом пристального внимания не только электросетевой компании, но также органов власти и силовых структур, поскольку она негативно влияет на энергобезопасность и инвестиционный климат всего региона.





Компания "Российские сети" ("Россети") – является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Компания управляет 2,34 млн км линий электропередачи, 502 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 781 ГВА. В 2017 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 748,2 млрд кВт∙ч. Численность персонала группы компаний "Россети" - 228 тыс. человек.

Имущественный комплекс ПАО "Россети" включает в себя 37 дочерних и зависимых общества, в том числе 15 межрегиональных и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.





Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги" (ПАО "МРСК Волги") – электросетевая компания, занимающая доминирующее положение на рынке услуг по передаче электрической энергии по распределительным сетям 0,4-220 кВ и технологическому присоединению к электрическим сетям на территории семи регионов Приволжского федерального округа Российской Федерации (Саратовская, Самарская, Оренбургская, Пензенская, Ульяновская области, Республика Мордовия, Чувашская Республика). Центр управления ПАО "МРСК Волги" находится в городе Саратов.

Производственный потенциал компании включает в себя 1 695 подстанций 35-220 кВ установленной мощностью свыше 28 021 МВА, 45 569 трансформаторных подстанций 6-10-35/0,4 кВ установленной мощностью около 7627 МВА, более 225 440 км линий электропередачи 0,4-220 кВ. Численность персонала Компании – более 21 тыс. человек.

Основным акционером Общества является ПАО "Россети" (доля в уставном капитале - 67,97 %).