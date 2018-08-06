С начала года Тамбовэнерго взыскало более 68 миллионов рублей с должников

Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго" продолжает претензионно-исковую работу, направленную на погашение дебиторской задолженности за потребленную электроэнергию.

С января по июнь 2018 года в производстве судов различных инстанций находилось 90 дел, инициированных Тамбовэнерго, на общую сумму 133 млн. рублей. По 23 делам уже вынесены решения в пользу предприятия, общая сумма, предъявленная по ним к взысканию, составила 68 млн. рублей. Для взыскания в службу судебных приставов по состоянию на 30 июня 2018 года передано 10 исполнительных листов на сумму 54 млн. рублей.

Действия неплательщиков ставят под угрозу надежность электроснабжения потребителей региона, поскольку средства, полученные Тамбовэнерго за оказание услуг по передаче электроэнергии, направляются, в том числе, на выполнение производственных программ. Предприятие будет последовательно продолжать работу по взысканию дебиторской задолженности, используя для этого все предусмотренные действующим законодательством механизмы.

Для справки:

Публичное акционерное общество "Российские сети" (ПАО "Россети") – является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Компания управляет 2,30 млн км линий электропередачи, 490 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 761 ГВА. В 2015 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 720.5 млрд кВт∙ч. Численность персонала Группы компаний "Россети" - 216 тыс. человек.

Имущественный комплекс ПАО "Россети" включает в себя 37 дочерних и зависимых общества, в том числе 14 межрегиональных и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра" (ПАО "МРСК Центра")- крупнейшая в Российской Федерации межрегиональная распределительная сетевая компания, контрольным пакетом акций которой (50,23%) владеет ПАО "Россети", осуществляющее управление МРСК/РСК корпоративными методами (через Советы директоров). Контролирующим акционером является государство, владеющее 61,7% в УК ПАО "Российские сети".

Трудовой коллектив ПАО "МРСК Центра" насчитывает более 30 тысяч человек. В целом доля ПАО "МРСК Центра" на рынке передачи электрической энергии регионов в зонах ответственности составляет около 83%; доля компании на рынке технологических присоединений на территории Белгородской, Брянской, Воронежской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Ярославской областей (территория площадью 457,7 тысяч квадратных километров) - порядка 87%.

Основным акционером ПАО "МРСК Центра", кроме ПАО "Россети", является компания Genhold Limited. В свободном обращении находится около 34 % акций ПАО "МРСК Центра". Количество акционеров — более 17 тыс. Код акций на бирже: Московская Биржа — MRKC. Тиккеры: Bloomberg — MRKC RX, Reuters — MRKC.MM. Производственный потенциал ПАО "МРСК Центра" составляет 2,4 тыс. подстанций напряжением 35-110 кВ общей мощностью 33,8 тыс. МВА и 95,3 тыс. подстанций напряжением 6—10 кВ общей мощностью около 18 тыс. МВА. Общая протяженность линий электропередачи 0,4- 110 кВ - 379 тысяч километров.

Основными стратегическими приоритетами ПАО "МРСК Центра" являются: обеспечение надежного, бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей; повышение уровня качества и надежности оказываемых услуг; повышение эффективности инвестиций; энергосбережение и снижение потерь; повышение эффективности операционных затрат; улучшение взаимодействия с потребителями, обществом и инвесторами.

Филиал ПАО "МРСК Центра" – "Тамбовэнерго" обеспечивает централизованным электроснабжением Тамбовскую область с территорией площадью 34,5 тыс. кв. км и населением более 1 млн. 100 тыс. человек. В состав филиала входит 17 районов электрических сетей. Общая численность сотрудников филиала (на 01.04.2018г.) составляет 2 036 человек.

Количество подстанций 35-110 кВ – 209 шт.

Количество ТП, РП 6-10/0,4 кВ – 6 242 шт.

Общая мощность подстанций 35-110 кВ – 2 571,3 МВА

Общая мощность ТП, РП 6-10/0,4 кВ – 1 167,85 МВА

Протяженность сетей 0,4-10 кВ составляет 22,631 тысяч километров, ВЛ 35-110 кВ – 5,817 тысяч километров.

Заместитель генерального директора – директор филиала ПАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго" Владимир Александрович Сыщиков.