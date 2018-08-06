Германии нужны дополнительные линии передачи электроэнергии

Расходы на стабилизацию электроэнергетической системы Германии выросли до рекордной суммы в 1,4 миллиарда евро в 2017 году вследствие недостаточной пропускной способности энергосистемы, как сообщает Федеральное агентство по энергосистемам (Bundesnetzagentur - Federal Grid Agency), которое отвечает за либерализацию и дерегулирование (сокращение объёма вмешательства государства) рынков телекоммуникационных, почтовых и электроэнергетических услуг.

Дополнительные расходы включены в цены на электричество и должны оплачиваться потребителями. Как заявляет агентство, причиной такого увеличения расходов был период холодной погоды в Европе в начале 2017 года, который привёл к тому, что энергосистема не смогла собрать и распределить всю электроэнергию. Кроме того, 2017 год был годом самого высокого поступления в энергосистему электроэнергии, вырабатываемой ветровыми турбинами. Следовательно, потребовалось также сократить выработку электроэнергии на морских ветровых электростанциях. Во время сильных ветров осенью и зимой расположенные в северной части Германии электростанции, работающие на газе и угольном топливе, должны периодически останавливаться, а ветровые комплексы должны отключаться во избежание перегрузок энергосистемы. Одновременно в южной части Германии должны быть запущены обычные резервные электростанции для обеспечения необходимого энергоснабжения. Как заявил президент агентства Bundesnetzagentur г-н Йохен Хофманн (Jochen Hofmann), немецкому агентству новостей DPA - "только расширение энергосистемы может привести к сокращению высоких расходов на эксплуатацию и обеспечение безопасности энергосистемы в долгосрочной перспективе. Однако по политическим причинам такое расширение происходит медленными темпами".