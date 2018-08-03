IWS приходит в "Терем"

ГК "ССТ" начала поставки гибкой гофрированной трубы из нержавеющей стали IWS собственного производства в магазины сети "Терем".

Торговая компания "Терем" является официальным дистрибьютором ведущих европейских компаний-производителей теплотехнического оборудования. Философия компании быть гарантом надежности, качества и стабильности в современном бизнесе инженерного оборудования, поэтому "Терем" не работает с азиатскими поставщиками, отбирая из российских и западных только самые лучшие.

Продукция Группы компаний "Специальные системы и технологии" представлена в сети "Терем" гофрированной трубой из высоколегированной нержавеющей стали и фитингами серии IWS.

Специалисты торговой компании посчитали их лучшим решением для водоснабжения, отопления и газоснабжения, хотя данная продукция имеет гораздо более широкий спектр применения – ее можно использовать для подводки горячей и холодной воды, газовых подводок, водяных теплых полов, систем пожаротушения, обвязки котельных, разводки систем отопления и защиты электропроводки.





Гибкие трубопроводы IWS легко режутся и гнутся, без изменения проходного сечения, не вызывая микротрещин и механических напряжений в металле. В отличие от пластиковых труб, стальные гофрированные трубы более надежны, позволяют производить монтаж без использования сварки и пайки – монтируются быстросборными латунными фитингами.

Фитинги IWS обладают высокой степенью пылевлагозащиты, они устойчивы к воздействию высоких и низких температур, огня, искр, защищены от грызунов, грибка, и плесени. На фитинги IWS получены все необходимые сертификаты. Надежность соединений труб IWS подтверждена протоколами испытаний НИИ Сантехники.

Труба IWS подходит для прокладки сложных по конфигурации магистралей за счет своей гибкости. Допустимый радиус изгиба 2Ø дает возможность прокладки трасс со сложной геометрией, недостижимой для других типов труб.

Гофрированные трубы IWS рассчитаны на работу с жидкостями температурой до 110 °С, выдерживают гидроудары до 60 Бар.

Кроме того, отожженная гофрированная труба IWS из нержавеющей стали в белой оболочке идеально подходит для проведения инженерных коммуникаций в помещении любой планировки и дизайна – выглядит эстетично и современно.

ГК "ССТ" — единственный в России производитель гофрированных нержавеющих труб. Запуск первой линии состоялся в сентябре 2013 года на заводе в Ивантеевке. Для создания гофрированных труб закупается сталь высокого качества SS304 (российская маркировка – 08Х18H10). Эта марка ценится за неподверженность коррозии. В составе содержится более 18% хрома и 8% никеля. Благодаря сочетанию этих элементов, а также низкому содержанию углерода на поверхности трубы образуется оксидный слой, который устойчив к воздействию широкого спектра агрессивных сред, в том числе, к воздействию щелочной среды в бетонной стяжке при обустройстве водяных теплых полов.

Качество нержавеющих гофрированных труб и фитингов подтверждено ведущими сертификационными центрами России. Это 9 сертификатов, среди которых разрешения использовать линейку IWS для водоснабжения и отопления, пожаротушения, газоснабжения. Cистемы IWS полностью соответствуют единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим нормам. Использование труб и фитингов в системах пожаротушения согласовано с Государственной противопожарной службой МЧС России, что подтверждается заключением ВНИИПО, а также сертификатом пожарной безопасности.

Срок службы гофрированных труб из нержавеющей стали IWS составляет не менее 30 лет, с пожизненной гарантией производителя.