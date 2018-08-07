Лауреатами премии "Глобальная энергия" стали академик РАН Алексеенко и профессор Грин

МОСКВА, 6 июня./ТАСС/. Лауреатами международной энергетической премии "Глобальная энергия" в 2018 году стали академик Российской академии наук (РАН) Сергей Алексеенко и профессор Мартин Грин (Австралия), сообщили организаторы премии на пресс-конференции в ТАСС.

"Наш первый победитель - Сергей Алексеенко из России. Второй победитель - профессор Университета Нового Южного Уэльса Мартин Грин", - объявил член международного комитета по присуждению премии "Глобальная энергия" Рае Квон Чунг.

Академик РАН, экс-директор Института теплофизики Сибирского отделения РАН Сергей Алексеенко получил премию за подготовку теплофизических основ создания современных энергетических и энергосберегающих технологий и их применение при модернизации электростанций, мусороперерабатывающих предприятий, а также за разработку концепции охлаждения различных систем, от мощных вычислительных до атомных электростанций.

"Это было неожиданным, несмотря на то, что я, по-моему, в пятый раз попадаю в шорт-лист. Мне даже уже показалось, что мое время прошло. Я считаю, что это очень престижная премия, я очень это ценю", - сказал ТАСС Сергей Алексеенко.

Профессор Мартин Грин отмечен премией за исследования, разработки и образовательную деятельность в области фотоэлектрической энергетики.

В 2017-2018 годы на премию было выдвинуто 44 ученых из 14 стран. В короткий список номинантов премии Глобальная энергия за 2018 год попал глава компании Tesla Inc. Илон Маск.

Энергетика будущего

Алексеенко отметил, что получил премию по совокупности работ в области теплофизики - науки, которая обеспечивает энергетику базисными исследованиями. Работы Алексеенко охватывают такие области, как органическое топливо, возобновляемые источники энергии (ВИЭ) от солнечной до геотермальной энергетики; а также энергосбережение и накопители энергии.

Ученый уверен, что в будущем наиболее перспективными направлениями для научных работ станут повышение эффективности использования органического топлива, развитие ВИЭ, в первую очередь геотермальной и петроэнергетики; а также создание более эффективных источников хранения энергии.

История премии

Международная энергетическая премия "Глобальная энергия" присуждается за научные разработки в области энергетики. Была учреждена в ноябре 2002 года. С инициативой ее создания выступила группа российских ученых во главе с лауреатом Нобелевской премии по физике Жоресом Алфёровым.

Премия присуждается за фундаментальные исследования, теоретические разработки, открытия и изобретения, обеспечивающие новые возможности в развитии энергетики.

Обладателями награды могут стать граждане любого государства. Лауреатам вручаются диплом, памятная медаль, золотой почетный нагрудный знак и чек на денежную сумму. Размер премиального фонда в 2018 году составляет 39 млн рублей.

Учредители премии - российские компании ПАО "Газпром", ПАО "ФСК ЕЭС" и ОАО "Сургутнефтегаз".

Решение о награждении принимает международный комитет по присуждению премии, в который входят 20 специалистов в области энергетики из России, Великобритании, Германии, Китая, США, Франции и других. С 2013 года комитет возглавляет британский ученый Родни Джон Аллам.