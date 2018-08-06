Московские энергетики внедряют новую форму работы с клиентами

Московские энергетики внедряют новую форму взаимодействия с клиентами в СНТ – выездное обслуживание с использованием мобильных офисов. Первыми клиентами нового сервиса стали жители двух посёлков на территории Новой Москвы: СНТ "Согласие-1" в поселении Первомайское и дачного кооператива "Конверсия" в поселении Михайлово-Ярцевское.

В рамках выездного обслуживания, которое производилось для удобства дачников в выходной день, жители получили возможность оформить у специалистов ПАО "МОЭСК" (входит в группу компаний "Россети") документы на технологическое присоединение, а также договор энергоснабжения и лицевой счет в АО "Мосэнергосбыт" без посещения клиентских офисов.

Главная цель выездного обслуживания с использованием мобильных офисов – помощь жителям СНТ своевременно заключить договоры энергоснабжения. Дело в том, что в отличие от квартир и домов, предназначенных для постоянного проживания, в силу загруженности и сезонного фактора не все дачники имеют возможность своевременно обратиться в сетевую и энергосбытовую организацию для оформления соответствующих документов, а также согласовать удобное для всех время визита энергетиков. В результате многие потребляют электроэнергию в отсутствии заключённого договора энергоснабжения, что является нарушением действующего законодательства и влечёт за собой привлечение к административной ответственности, штрафные санкции за бездоговорное потребление электроэнергии, а также введение ограничения энергоснабжения. Новый же формат позволяет оформить всю необходимую, в т.ч. техническую, документацию на месте без лишних трудозатрат. Так, за один день совместной работы двух точек ПАО "МОЭСК" и АО "Мосэнергосбыт" лицевые счета получили 44 садовода.

"В настоящий момент обсуждается возможность совместной работы мобильных офисов на постоянной основе. Энергетики МОЭСК не только обеспечивают надежное и бесперебойное электроснабжение жителей ТиНАО, но и заинтересованы в законном потреблении электрической энергии. Поэтому мы с коллегами и дальше готовы развивать это направление совместной деятельности на территориях Новой Москвы", - прокомментировал директор филиала ПАО "МОЭСК" - "Новая Москва" Вадим Шомесов.

"В последнее время всё больше и больше дачников предпочитают переходить на прямые договора энергоснабжения и оплачивать электроэнергию непосредственно гарантирующему поставщику, минуя СНТ. Однако для этого необходимо соблюсти предусмотренные законом процедуры. Наиболее удобный для граждан вариант – когда переход осуществляется централизованно. И "Мосэнергосбыт" совместно с коллегами из сетевой организации готов сделать этот процесс максимально комфортным и удобным для клиентов. Но и от дачников в данном вопросе мы также ждём максимальной организованности", - отметила начальник отделения "Новая Москва" АО "Мосэнергосбыт" Светлана Чичерова.

В свою очередь, жители дачных посёлков поблагодарили энергетиков за качественную работу и возможность оформить документы, подтверждающие надлежащее технологическое присоединение, и договора энергоснабжения у себя в садоводческом товариществе без посещения клиентских офисов.