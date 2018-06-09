На Ленинградской АЭС стартовало финальное 15-суточное опробование инновационного энергоблока №1 ВВЭР-1200

На Ленинградской АЭС началось комплексное опробование инновационного энергоблока №1 поколения "3+" с реакторной установкой ВВЭР-1200: в течение 15 суток энергоблок будет работать в непрерывном режиме на уровне мощности 100%. Комплексное опробование должно подтвердить устойчивую совместную работу основного и вспомогательного оборудования энергоблока и автоматических систем управления технологическими процессами.

"За последние четыре месяца на этапе опытно-промышленной эксплуатации мы выполнили несколько сотен промежуточных тестирований систем и оборудования нового блока при поэтапном повышении его мощности. Их результаты говорят о том, что монтажные и пуско-наладочные работы на блоке выполнены качественно и в полном объеме. Замечаний к работе энергоблока нет. Комплексное опробование должно доказать, что новый атомный будет работать в полном соответствии с проектом: надежно, эффективно, устойчиво и, главное, безопасно", - сказал главный инженер Ленинградской АЭС-2 Александр Беляев.

Он также пояснил, что после 15-суточного комплексного опробования все необходимые подтверждающие документы будут направлены в Ростехнадзор. Только после этого новый, сверхмощный ленинградский энергоблок введут в промышленную эксплуатацию. Планируется, что это важное для России и атомной отрасли событие произойдет осенью текущего года.

По состоянию на 7 августа 2018 года энергоблок №1 ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС, находящийся на заключительном этапе ввода в эксплуатацию, выдал в единую энергосистему Северо-Запада свыше 1 880 000 кВтч электроэнергии.

По предварительным оценкам, после его ввода в промышленную эксплуатацию экономический эффект в виде дополнительных налогов в консолидированный бюджет Ленинградской области составит более 3 млрд рублей (в годовом исчислении).

Новые мощности обеспечат высокий уровень энергобезопасности страны, позволят продолжить реализацию целого ряда крупных региональных инвестиционных проектов, требующих значительного энергопотребления, а также будут способствовать росту, развитию и укреплению финансовой самостоятельности города Сосновый Бор.

Инновационные, самые мощные на сегодняшний день энергоблоки с водо-водяными энергетическими реакторами ВВЭР-1200, сооружаемые на ЛАЭС-2, относятся к новейшему поколению "3+". В них использованы самые передовые достижения и разработки, отвечающие всем постфукусимским требованиям. Такие блоки уникальны и не имеют аналогов в мире.

По сравнению с традиционными энергоблоками такого же типа проект ВВЭР-1200 обладает рядом преимуществ, существенно повышающих его экономические характеристики и безопасность. Так, мощность реакторной установки по сравнению с предыдущим поколением (ВВЭР-1000) выросла на 20%, количество персонала уменьшено на 30-40%, проектный срок службы основного оборудования увеличен в 2 раза и составляет 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет.

Главной особенностью проекта ВВЭР-1200 является уникальное сочетание активных и пассивных систем безопасности, делающих станцию максимально устойчивой к внешним и внутренним воздействиям. В частности, на блоке с реактором ВВЭР-1200 используются: "ловушка расплава" - устройство, служащее для локализации расплава активной зоны ядерного реактора, система пассивного отвода тепла через парогенераторы (СПОТ), призванная в условиях отсутствия всех источников электроснабжения обеспечивать длительный отвод в атмосферу тепла от активной зоны реактора и др.

Ленинградская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом". Станция расположена в городе Сосновый Бор, в 40 км западнее Санкт-Петербурга на берегу Финского залива. ЛАЭС является первой в стране станцией с реакторами РБМК-1000 (уран-графитовые ядерные реакторы канального типа на тепловых нейтронах). На АЭС эксплуатируются 4 энергоблока электрической мощностью 1000 МВт каждый. Также ведётся сооружение замещающих мощностей действующей атомной станции. Первый энергоблок ВВЭР-1200 поколения "3+" с 26 марта 2018 года находится на этапе "опытно-промышленная эксплуатация". Продолжается сооружение энергоблока № 2. Заказчик-застройщик проекта сооружения замещающих мощностей Ленинградской АЭС - АО "Концерн Росэнергоатом"; генеральный проектировщик - АО "АТОМПРОЕКТ", генеральный подрядчик - АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2".