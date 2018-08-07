"Оренбургэнерго" призывает жителей соблюдать осторожность

По сообщению Оренбургского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие сутки 9 августа местами по Оренбургской области ожидаются усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду, гроза, возможен град.

Убедительная просьба к жителям области соблюдать основные правила электробезопасности во время непогоды:

•По возможности отключите электробытовые приборы.

•Не приближайтесь к линиям электропередачи. Не пытайтесь спрятаться от дождя под козырьками трансформаторных подстанций;

•Если во время сильного ветра электричество в доме гаснет, необходимо обесточить все электробытовые приборы, чтобы при внезапном включении электричества не произошел пожар;

•При перебоях в электроснабжении, обнаружении оборванного или провисшего провода линии электропередачи немедленно сообщить об этом на "горячую линию" "Оренбургэнерго" по телефону: 8(3532) 98-48-48.