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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

"Оренбургэнерго" призывает жителей соблюдать осторожность

Оренбургэнерго призывает жителей соблюдать осторожность

8 августа 2018, 13:59
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ОРЕНБУРГЭНЕРГО, МРСК ВОЛГИ

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По сообщению Оренбургского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие сутки 9 августа местами по Оренбургской области ожидаются усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду, гроза, возможен град.

Убедительная просьба к жителям области соблюдать основные правила электробезопасности во время непогоды:

•По возможности отключите электробытовые приборы.

•Не приближайтесь к линиям электропередачи. Не пытайтесь спрятаться от дождя под козырьками трансформаторных подстанций;

•Если во время сильного ветра электричество в доме гаснет, необходимо обесточить все электробытовые приборы, чтобы при внезапном включении электричества не произошел пожар;

•При перебоях в электроснабжении, обнаружении оборванного или провисшего провода линии электропередачи немедленно сообщить об этом на "горячую линию" "Оренбургэнерго" по телефону: 8(3532) 98-48-48.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Волги" - "Оренбургэнерго"

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