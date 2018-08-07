Потребление электроэнергии в Калининградской энергосистеме в июле 2018 года увеличилось на 2,5 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

По оперативным данным Филиала АО "СО ЕЭС" "Региональное диспетчерское управление энергосистемы Калининградской области" (Балтийское РДУ), потребление электроэнергии в энергосистеме Калининградской области в июле 2018 года составило 311,3 млн кВт*ч, что на 2,5 % больше объема потребления за аналогичный месяц 2017 года. Это в основном связано с более высокой температурой наружного воздуха. В Калининградской области в июле текущего года она составила 20,3 °С, что на 3,3 °С выше аналогичного периода 2017 года.

Выработка электроэнергии электростанциями энергосистемы Калининградской области в июле 2018 года составила 602,9 млн кВт*ч, что на 3,5 % меньше, чем в июле 2017 года. Уменьшение обусловлено снижением выработки Калининградской ТЭЦ-2 на 4,4 %.

Потребление электроэнергии в январе - июле 2018 года составило 2 577,7 млн. кВт*ч, что на 0,4 % меньше объема потребления за аналогичный период 2017 года.

Электростанции энергосистемы Калининградской области с января по июль 2018 года выработали 4 022,5 млн кВт*ч электроэнергии, что на 1,9 % меньше выработки за аналогичный период прошлого года.

Выдача электроэнергии из энергосистемы Калининградской области по межсистемным (межгосударственным) линиям электропередачи за январь – июль 2018 года составила 1 444,9 млн кВт*ч. В июле этот показатель составил 291,6 млн кВт*ч.

Информация о Филиале АО "СО ЕЭС" Балтийское РДУ

Филиал АО "СО ЕЭС" Балтийское РДУ создан в 2007 году, входит в зону ответственности Филиала АО "СО ЕЭС" ОДУ Северо-Запада и осуществляет функции оперативно-диспетчерского управления объектами электроэнергетики на территории Калининградской области.

Суммарная установленная мощность электростанций энергосистемы Калининградской области 1260,743 МВт. Наиболее крупной из них является Филиал "Калининградская ТЭЦ-2"

АО "Интер РАО – Электрогенерация".

В электроэнергетический комплекс Калининградской области входят также 93 линии электропередачи класса напряжения 60-330 кВ общей протяжённостью 2 468,48 км,

74 трансформаторных подстанций и 5 распределительных устройства электростанций.

Территория операционной зоны расположена на площади 15,1 тыс.км2 с населением

994,599 тыс. человек.