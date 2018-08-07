Потребление электроэнергии в Карельской энергосистеме в июле 2018 года уменьшилось на 2,3 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

По оперативным данным Филиала АО "СО ЕЭС" Региональное диспетчерское управление энергосистемы Карелия (Карельское РДУ), потребление электроэнергии в энергосистеме Республики Карелия в июле 2018 года составило 591,0 млн кВт*ч, что на 2,3 % меньше объема потребления за аналогичный месяц 2017 года. Это в том числе связано с более высокой температурой наружного воздуха. В Республике Карелия в июле текущего года она составила 18,8 °С, что на 3,5 °С выше температуры июля 2017 года.

Выработка электроэнергии электростанциями энергосистемы Республики Карелия в июле 2018 года составила 373,3 млн кВт*ч, что на 4,2 % больше, чем в июле 2017 года. Увеличение обусловлено увеличением выработки Петрозаводской ТЭЦ на 30,0 мл. кВт*ч и электростанциями промышленных предприятий на 20,7 млн кВт*ч, что на 69,7 % и 51,7 % больше соответственно, чем в июле 2017 года.

Потребление электроэнергии в январе – июле 2018 года составило 4647,9 млн кВт*ч, что на 0,7 % меньше объема потребления за аналогичный период 2017 года.

Электростанции энергосистемы Республики Карелия с января по июль 2018 года выработали 3105,5 млн кВт*ч электроэнергии, что на 9,9 % больше выработки за аналогичный период 2017 года.

Прием электроэнергии в энергосистему Республики Карелия по межсистемным линиям электропередачи за январь – июль 2018 года составил 1542,5 млн кВт*ч. В июле этот показатель составил 217,7 млн кВт*ч.

Информация о Филиале АО "СО ЕЭС" Карельское РДУ

Филиал АО "СО ЕЭС" "Региональное диспетчерское управление энергосистемы Республики Карелия" (Карельское РДУ) создан в 2003 году и осуществляет функции оперативно-диспетчерского управления объектами электроэнергетики на территории Республики Карелия.

Входит в зону операционной деятельности Филиала АО "СО ЕЭС" ОДУ Северо-Запада.

Территория операционной зоны Карельского РДУ расположена на площади 180,5 тыс.кв. км, население – 627,1 тысячи человек.

В операционной зоне Карельского РДУ находятся объекты генерации установленной электрической мощностью 1098,105 МВт. Наиболее крупными из них являются: Петрозаводская ТЭЦ, Каскады Кемских, Выгских, Сунских ГЭС филиала "Карельский" ПАО "ТГК-1", Ондская ГЭС ООО "ЕвроСибЭнерго – тепловая энергия", ТЭС-1 и ТЭС-2 ОАО "Кондопога", ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 АО "Сегежский ЦБК".

В электроэнергетический комплекс Республики Карелия входят также 136 линий электропередачи класса напряжения 110-330 кВ, 101 трансформаторная подстанция и распределительных устройств электростанций с суммарной мощностью трансформаторов 7797,4 МВА.

Выработка электроэнергии электростанциями операционной зоны Карельского РДУ за 2017 год составила 5,26 млрд. кВт*ч, а электропотребление - 7,94 млрд. кВт*ч.