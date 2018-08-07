Потребление электроэнергии в Новгородской энергосистеме в июле 2018 года уменьшилось на 1,1 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

По оперативным данным Филиала АО "СО ЕЭС" Региональное диспетчерское управление энергосистем Новгородской и Псковской областей (Новгородское РДУ), потребление электроэнергии в энергосистеме Новгородской области в июле 2018 года составило 313,7 млн кВт*ч, что на 1,1 % меньше объема потребления за аналогичный месяц 2017 года.

Выработка электроэнергии электростанциями энергосистемы Новгородской области в июле 2018 года составила 156,4 млн кВт*ч, что на 2,3 % меньше, чем в июле 2017 года. Уменьшение обусловлено снижением выработки тепловых электростанций (ТЭС) на 6,1 %.

Потребление электроэнергии в январе – июле 2018 года составило 2535,3 млн. кВт.ч, что на 2,8 % меньше объема потребления за аналогичный период 2017 года.

Электростанции энергосистемы Новгородской области с января по июль 2018 года выработали 1065,7 млн кВт*ч электроэнергии, что на 7,4 % меньше выработки за аналогичный период 2017 года.

Прием электроэнергии в энергосистему Новгородской области по межсистемным линиям электропередачи за январь – июль 2018 года составил 1469,6 млн кВт*ч. В июле этот показатель составил 157,3 млн кВт*ч.

Информация о Филиале АО "СО ЕЭС" Новгородское РДУ

Филиал АО "СО ЕЭС" "Региональное диспетчерское управление энергосистем Новгородской и Псковской областей" (Новгородское РДУ) создан в 2004 году и осуществляет функции оперативно-диспетчерского управления объектами электроэнергетики на территории Новгородской и Псковской областей.

Входит в зону операционной деятельности Филиала АО "СО ЕЭС" ОДУ Северо-Запада.

01.08.2012 - начало функционирования Представительства АО "СО ЕЭС" в Псковской области.

Территория операционной зоны расположена на площади 110,7 тыс. кв. км с населением 1,255 млн человек.

В операционной зоне Филиала АО "СО ЕЭС" Новгородское РДУ находятся объекты генерации установленной электрической мощностью 885,74 МВт. Основными объектами генерации являются Псковская ГРЭС ПАО "ОГК-2" и Новгородская ТЭЦ ПАО "ТГК-2".

В электроэнергетический комплекс областей входит также 239 линий электропередачи класса напряжения 110-330 кВ (в т.ч. 8 межгосударственных и межсистемных ВЛ 330 кВ), 208 трансформаторных подстанций и распределительных устройств электростанций с суммарной установленной мощностью трансформаторов 7537,3 МВА.