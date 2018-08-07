Потребление электроэнергии в ОЭС Северо-Запада в июле 2018 года увеличилось на 2,8 % по сравнению с июлем прошлого года

По оперативным данным Филиала АО "СО ЕЭС" "Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Северо-Запада" (ОДУ Северо-Запада) потребление электроэнергии в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Северо-Запада в июле 2018 года составило 6765,9 млн кВт*ч, что на 2,8 % больше, чем в июле прошлого года. Температура наружного воздуха по ОЭС Северо-Запада в июле текущего года составила 19,7 °С, что на 3,5 °С выше температуры июля 2017 года.

Суммарные объемы потребления и выработки электроэнергии в ОЭС Северо-Запада складываются из показателей энергосистем Мурманской, Новгородской, Псковской, Архангельской и Калининградской областей, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также энергосистем Республики Карелия и Республики Коми.

Выработка электроэнергии в июле 2018 года составила 8194,3 млн кВт∙ч, что на 9,0 % больше, чем в июле 2017 года. Разница между выработкой и потреблением в ОЭС Северо-Запада компенсировалась за счет перетоков электроэнергии со смежными ОЭС Центра и Урала, а также с зарубежными государствами: Финляндией, Норвегией, Белоруссией, Латвией, Эстонией и Литвой.

Тепловыми электростанциями (ТЭС) в июле 2018 года выработано 3173,8 млн кВт∙ч (38,7 % в структуре выработки ОЭС Северо-Запада), гидроэлектростанциями (ГЭС) – 1140,8 млн. кВт∙ч (13,9 % в структуре выработки ОЭС Северо-Запада), атомными электростанциями (АЭС) – 3149,5 млн кВт∙ч (38,4 % в структуре выработки ОЭС Северо-Запада), тепловыми электростанциями промышленных предприятий (ТЭС ПП) – 730,2 млн кВт∙ч (8,9 % в структуре выработки ОЭС Северо-Запада), ветроэлектростанциями (ВЭС) – менее 0,1 млн. кВт∙ч (менее 0,1 % в структуре выработки ОЭС Северо-Запада). По сравнению с июлем прошлого года выработка ТЭС уменьшилась на 6,5 %, выработка ГЭС уменьшилась на 11,7 %, выработка АЭС увеличилась на 45,3 %, выработка ТЭС ПП увеличилась на 9,9 %, выработка ВЭС уменьшилась на 98,4 %.

Увеличение потребления электроэнергии в июле 2018 года по сравнению с июлем прошлого года зафиксировано в энергосистемах ОЭС Северо-Запада: Санкт-Петербурга и Ленинградской области на 6,8 %, Калининградской области на 2,5 %, Архангельской области на 1,6 % и Республики Коми на 0,9 %.

Уменьшение потребления электроэнергии в июле 2018 года по сравнению с июлем прошлого года зафиксировано в энергосистемах ОЭС Северо-Запада: Мурманской области на 3,0 %, Республики Карелия на 2,3 %, Псковской области на 1,9 % и Новгородской области на 1,1 %.

За период с января по июль 2018 года потребление электроэнергии в ОЭС Северо-Запада составило 55184,2 млн кВт·ч, что на 1,5 % выше уровня потребления аналогичного периода прошлого года.

За этот период зафиксирован рост потребления электроэнергии относительно аналогичного периода прошлого года в энергосистемах Санкт-Петербурга и Ленинградской области на 3,1 %, Республики Коми на 1,6 %, Архангельской области на 1,2 % и Псковской области на 0,8 %.

Уменьшилось потребление электроэнергии относительно аналогичного периода прошлого года в энергосистемах Новгородской области на 2,8 %, Республики Карелия на 0,7 %, Мурманской области на 0,7 % и Калининградской области на 0,4 %.

Электростанции ОЭС Северо-Запада за период с января по июль 2018 года выработали 65190,4 млн кВт·ч электроэнергии, что на 5,7 % больше, чем за аналогичный период 2017 года. Выработка ТЭС составила 28732,5 млн кВт·ч (44,1 % в структуре выработки ОЭС Северо-Запада), что больше выработки ТЭС за аналогичный период 2017 года на 3,7 %. Выработка ГЭС составила 8492,1 млн кВт·ч (13,0 % в структуре выработки ОЭС Северо-Запада), что больше выработки ГЭС за аналогичный период 2017 года на 6,4 %. Выработка АЭС составила 22257,0 млн кВт·ч (34,1 % в структуре выработки ОЭС Северо-Запада), что больше выработки АЭС за аналогичный период 2017 года на 6,7 %. Выработка ТЭС ПП составила 5708,7 млн кВт·ч (8,8 % в структуре выработки ОЭС Северо-Запада), что больше выработки ТЭС ПП за аналогичный период 2017 года на 11,2 %. Выработка ВЭС составила менее 0,1 млн кВт·ч (менее 0,1 % в структуре выработки ОЭС Северо-Запада).

Информация о Филиале АО "СО ЕЭС" ОДУ Северо-Запада

Филиал АО "СО ЕЭС" "Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Северо-Запада" управляет режимом восьми энергосистем ОЭС Северо-Запада, расположенных на территории десяти субъектов Российской Федерации: г. Санкт-Петербурга, Мурманской, Калининградской, Ленинградской, Новгородской, Псковской и Архангельской областей, республик Карелия и Коми, Ненецкого автономного округа.

Режимами работы энергосистем Северо-Запада управляют семь филиалов АО "СО ЕЭС" региональных диспетчерских управлений: Архангельское, Балтийское, Карельское, Кольское, Коми, Ленинградское, Новгородское, при этом в операционные зоны Ленинградского РДУ входят энергосистемы г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Новгородского — Новгородской и Псковской областей.

Площадь территории операционной зоны ОДУ Северо-Запада — 1 533,4 тыс. кв. км, в городах и населенных пунктах, расположенных на ней, проживает 12,7 млн. человек.

Электроэнергетический комплекс ОЭС Северо-Запада образует 141 электростанция (в том числе 113 электростанций установленной мощностью 5 МВт и выше) суммарной установленной мощностью более 25148,4 МВт, 1134 электрических подстанций 110–750 кВ и 1560 линий электропередачи 110–750 кВ общей протяженностью около 45,5 тыс. км в одноцепном исполнении (все данные приведены по состоянию на 01.01.2018).