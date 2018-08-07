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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Потребление электроэнергии в Псковской энергосистеме в июле 2018 года уменьшилось на 1,9 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Потребление электроэнергии в Псковской энергосистеме в июле 2018 года уменьшилось на 1,9 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

8 августа 2018, 15:14
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: НОВГОРОДСКОЕ РДУ, СО ЕЭС

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По оперативным данным Филиала АО "СО ЕЭС" Региональное диспетчерское управление энергосистем Новгородской и Псковской областей (Новгородское РДУ), потребление электроэнергии в энергосистеме Псковской области в июле 2018 года составило 161,9 млн. кВт.ч, что на 1,9 % меньше объема потребления за аналогичный месяц 2017 года. Это в основном связано со снижением потребления Псковской ГРЭС.

Выработка электроэнергии электростанциями энергосистемы Псковской области в июле 2018 года составила 0,4 млн кВт*ч, что на 99,5 % меньше, чем в июле 2017 года. Уменьшение обусловлено снижением выработки Псковской ГРЭС на 100 %.

Потребление электроэнергии в январе – июле 2018 года составило 1297,2 млн. кВт*ч, что на 0,8 % больше объема потребления за аналогичный период 2017 года.

Электростанции энергосистемы Псковской области с января по июль 2018 года выработали 51,4 млн. кВт*ч электроэнергии, что на 85,6 % меньше выработки за аналогичный период 2017 года.

Прием электроэнергии в энергосистему Псковской области по межсистемным линиям электропередачи за январь – июль 2018 года составил 1245,9 млн кВт*ч, в том числе по межгосударственным линиям передано 264,4 млн кВт*ч. В июле этот показатель составил 161,5 млн кВт*ч, в том числе по межгосударственным линиям передано 91,1 млн кВт*ч.

Информация о Филиале АО "СО ЕЭС" Новгородское РДУ

Диспетчерское управление энергосистемой Псковской области осуществляет Филиал АО "СО ЕЭС" "Региональное диспетчерское управление энергосистем Новгородской и Псковской областей" (Новгородское РДУ). 01.08.2012 - начало функционирования Представительства АО "СО ЕЭС" в Псковской области

Площадь территории Псковской области составляет 55,4 тыс. кв. км с населением 642,2 тыс. человек.

Установленная мощность объектов генерации на территории Псковской области составляет 445,74 МВт. Наиболее крупным объектом генерации, функционирующим на территории Псковской области, является Филиал ПАО "ОГК-2" Псковская ГРЭС с установленной мощностью - 440 МВт.

Электросетевой комплекс Псковской области включает в себя 205 воздушных линий электропередачи классом напряжения 35-330 кВ общей протяженностью 4952,14 км и 174 трансформаторные подстанции напряжением 35-330 кВ суммарной установленной мощностью трансформаторов 3313,5 МВА.

Компания: АО "СО ЕЭС"

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