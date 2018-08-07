Потребление электроэнергии в энергосистеме Республики Коми в июле 2018 года увеличилось на 0,9% по сравнению с июлем прошлого года

По оперативным данным Филиала АО "СО ЕЭС" "Региональное диспетчерское управление энергосистемы Республики Коми" (Коми РДУ), потребление электроэнергии в энергосистеме Республики Коми в июле 2018 года составило 662,4 млн кВт*ч, что на 0,9 % больше объема потребления за аналогичный месяц 2017 года. Увеличение потребления электроэнергии энергосистемой Республики Коми связанно с ростом электропотребления АО "Монди СЛПК".

Выработка электроэнергии электростанциями энергосистемы Республики Коми в июле 2018 года составила 716,3 млн кВт*ч, что на 1,1 % больше, чем в июле 2017 года.

Потребление электроэнергии в январе – июле 2018 года составило 5290,2 млн кВт*ч, что на 1,6 % больше объема потребления за аналогичный период 2017 года.

Электростанции энергосистемы Республики Коми с января по июль 2018 года выработали 5947,5 млн кВт*ч электроэнергии, что на 8,1 % больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Выдача электроэнергии из энергосистемы Республики Коми по межсистемным линиям электропередач за семь месяцев 2018 года составила 657,3 млн кВт*ч. В июле этот показатель составил 53,9 млн кВт*ч.

Информация о Филиале АО "СО ЕЭС" Коми РДУ

Филиал АО "СО ЕЭС" Коми РДУ создан в 2005 году, входит в зону операционной деятельности Филиала АО "СО ЕЭС" ОДУ Северо-Запада и осуществляет функции оперативно-диспетчерского управления объектами электроэнергетики на территории Республики Коми.

Суммарная установленная мощность электростанций энергосистемы Республики Коми составляет 2535,655 МВт. Наиболее крупными из них являются: Филиал "Печорская ГРЭС" АО "Интер РАО – Электрогенерация", Сосногорская ТЭЦ Филиала "Коми" ПАО "Т Плюс", а также ТЭЦ АО "Монди СЛПК".

В электроэнергетический комплекс Республики Коми входят 25 линий электропередачи класса напряжения 220 кВ общей длиной 1987,5 км, 109 линий электропередачи класса напряжения 110 кВ общей длиной 4771,3 км, шесть транзитов 110 кВ и три транзита 35 кВ, 125 трансформаторные подстанции и распределительных устройства электростанций высшего напряжения 110-220 кВ с суммарной мощностью трансформаторов 6500 МВА.

Территория операционной зоны расположена на площади 416,8 тыс. кв. км с населением 840,9 тыс. человек.