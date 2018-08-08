10 августа в 11.00 энергетики Московских высоковольтных сетей - филиала ПАО "МОЭСК" готовы продемонстрировать вам работу уникального энергооборудования на ПС 110 кВ "Зубовская"

Каждый год кажется, что лето жарче, чем предыдущее — и данные показывают, что так и есть. Несколько последних десятилетий глобальная температура постоянно растет. Летняя погода становится все более знойной. Риски работа энергооборудования возрастают как из-за высокой температуры окружающего воздуха, так и вследствие повсеместного использования бытовых и промышленных кондиционеров. В результате энергоотребление увеличивается на 500–800 МВт. При такой нагрузке возрастает опасность перегрева маслонаполненного оборудования – силовых трансформаторов, высоковольтных выключателей, а также оборудования, работающего под избыточным давлением.

Приглашаем вас на ПС 110 кВ "Зубовская" – одну из ключевых подстанций ЦАО Москвы, на которой установлены системы кондиционирования и вентиляции, в том числе уникальная резервируемая система промышленного кондиционирования, изготовленная по индивидуальному проекту, с учетом технических особенностей данной подстанции. Данное оборудование незаменимо при дефиците площадей в центре Москвы, так как при его изготовлении учитывалась необходимость размещения реакторов большой мощности в маленьких помещениях. Вы также увидите, как дежурные по подстанции промывают систему охлаждения и ведут тепловизионный контроль при помощи нового прибора – тепловизора.

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ПС 110 кВ "Зубовская" – одна из ключевых подстанций ЦАО Москвы – находится в зоне обслуживания филиала МОЭСК – Московские высоковольтные сети (МВС). Подстанция обеспечивает электроэнергией огромное количество социально и экономически значимых объектов. В их числе: здания Министерства иностранных дел РФ и Счетной палаты РФ, Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова, Клиника сердечно-сосудистой и общей хирургии ММА им. Сеченова, бизнес-центр "Смоленский пассаж", Hotel Golden Ring, а также другие учреждения здравоохранения и образования, а также жилые дома.

Время проведения пресс-тура: 11.00-12.00

Место встречи: г. Москва, ул. Россолимо, 3, стр. 1.

Проезд до метро Парк Культуры, выход на Зубовский бульвар, далее менее 10 мин пешком (схема прилагается в конце пресс-анонса)