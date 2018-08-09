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Отраслевые новости: Энергетика

Кабмин разрешил "Роснефти" передать Северо-Комсомольский участок будущему СП с Equinor

Кабмин разрешил Роснефти передать Северо-Комсомольский участок будущему СП с Equinor

9 августа 2018, 12:47
Рубрика: Энергетика
Метки: РОСНЕФТЬ, Equinor

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МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Правительство РФ разрешило "Роснефти" передать Северо-Комсомольское месторождение в ЯНАО ее планируемому совместному предприятию с норвежской Equinor (бывшая Statoil), следует из распоряжения, опубликованного на официальном портале правовой информации.

"Разрешить переход к обществу с ограниченной ответственностью "Севкомнефтегаз" права пользования Северо-Комсомольским участком недр федерального значения, расположенным на территории Пуровского и Надымского районов Ямало-Ненецкого автономного округа", — говорится в документе.

В нем указывается, что изначально участок был предоставлен "Роснефти" для геологического изучения, включающего поиск и оценку месторождений полезных ископаемых, а также для разведки и добычи полезных ископаемых.

"Роснефть" и Statoil в мае 2013 года подписали соглашение о сотрудничестве в отношении трудноизвлекаемых запасов углеводородов Северо-Комсомольского месторождения, а после успешного пилотного проекта заключили в сентябре 2017 года акционерное и операционное соглашение по компании "Севкомнефтегаз", на базе которой они планируют совместно разрабатывать месторождении. В соответствии с документом доля норвежцев в СП составит 33,33%.

Согласно данным системы "БИР Аналитик", в настоящее время единственным владельцем компании остается структура "Роснефти".

ПРАЙМ

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