Кабмин разрешил "Роснефти" передать Северо-Комсомольский участок будущему СП с Equinor

МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Правительство РФ разрешило "Роснефти" передать Северо-Комсомольское месторождение в ЯНАО ее планируемому совместному предприятию с норвежской Equinor (бывшая Statoil), следует из распоряжения, опубликованного на официальном портале правовой информации.

"Разрешить переход к обществу с ограниченной ответственностью "Севкомнефтегаз" права пользования Северо-Комсомольским участком недр федерального значения, расположенным на территории Пуровского и Надымского районов Ямало-Ненецкого автономного округа", — говорится в документе.

В нем указывается, что изначально участок был предоставлен "Роснефти" для геологического изучения, включающего поиск и оценку месторождений полезных ископаемых, а также для разведки и добычи полезных ископаемых.

"Роснефть" и Statoil в мае 2013 года подписали соглашение о сотрудничестве в отношении трудноизвлекаемых запасов углеводородов Северо-Комсомольского месторождения, а после успешного пилотного проекта заключили в сентябре 2017 года акционерное и операционное соглашение по компании "Севкомнефтегаз", на базе которой они планируют совместно разрабатывать месторождении. В соответствии с документом доля норвежцев в СП составит 33,33%.

Согласно данным системы "БИР Аналитик", в настоящее время единственным владельцем компании остается структура "Роснефти".