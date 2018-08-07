Курскэнерго успешно выполняет инвестпрограмму 2018 года

Филиал ПАО "МРСК Центра" – "Курскэнерго" в полном объеме выполнил план первого полугодия 2018 года по инвестиционной программе, освоив при этом капитальные вложения на сумму 235,8 млн рублей. В том числе на техническое перевооружение и реконструкцию энергообъектов направлено 50,6 млн рублей, еще 185,2 млн рублей – на строительство новых объектов.

Всего по итогам первого полугодия в рамках инвестпрограммы филиала введено в эксплуатацию 27,5 километров линий электропередачи разного уровня напряжения, реконструированы и построены энергообъекты общей мощностью 3,2 МВА.

Особое внимание в рамках реализации инвестпрограммы уделяется строительству сетевой инфраструктуры для технологического присоединения (ТП) социально значимых объектов, предприятий агропромышленного комплекса, малого бизнеса.

В числе наиболее крупных проектов, реализованных филиалом с начала года, строительство ВЛ 10 кВ, протяженностью 8 км, в рамках для договора ТП с ООО "Пристенская зерновая компания". Также среди ключевых инвестиционных проектов Курскэнерго на текущий год – строительство отпайки ВЛ 35 кВ Троицкая-Воропаево (14,0 км) до подстанции 35/10 кВ заявителя ООО "Агропромкомплектация-Курск".

Всего в текущем году объем капитальных вложений в реализацию инвестиционной программы Курскэнерго превышает 600 миллионов рублей.

Успешная реализация мероприятий инвестиционной программы Курскэнерго существенно повышает надежность электроснабжения потребителей области, также позволяет удовлетворить растущие потребности промышленности, АПК и жилищного сектора экономики в новых мощностях, способствует привлечению инвестиций в Курский регион.