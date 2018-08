Мордашов перевел 100% акций "Силовых машин" в юрисдикцию РФ, на "Севергрупп"

МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Владелец "Силовых машин" Алексей Мордашов в рамках деофшоризации перевел 100% акций компании в российскую юрисдикцию, держателем бумаг стало ООО "Севергрупп", говорится в сообщении "Силмаша".

"ООО "Севергрупп", осуществляющее деятельность по управлению инвестициями в интересах Алексея Мордашова, и ПАО "Силовые машины" сообщают о завершении процесса передачи 100% пакета акций ПАО "Силовые машины" ООО "Севергрупп". Реструктуризация активов проведена с учетом реализуемых государством мер по деофшоризации экономики, а также с целью повышения прозрачности структуры компании и совершенствования корпоративных процедур", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сделка по передаче пакета акций была проведена в два этапа. На первом этапе пакет акций в размере 99,9999999885175%, принадлежавший компании Highstat Ltd, был передан компании Unifirm Ltd, а пакет акций в размере 0,0000000114825%, находившийся в собственности Мордашова, передан "Севергрупп". На втором этапе пакет акций, находившийся в собственности Unifirm Ltd, передан "Севергрупп". В результате цепочки сделок "Севергрупп" является держателем 100% пакета акций.

В январе концерн "Силовые машины", а также замминистра энергетики РФ Андрей Черезов, директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго Евгений Грабчак, "дочка" госкорпорации "Ростех" — компания "Технопромэкспорт" и ее гендиректор Сергей Топор-Гилка были включены в санкционный список США из-за ситуации с поставками в Крым турбин немецкого концерна Siemens.