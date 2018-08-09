На Смоленской АЭС свыше сотни человек приняли участие в самой крупной противоаварийной тренировке года

Персонал Смоленской АЭС продемонстрировал готовность к действиям в случае нештатной ситуации в ходе плановой противоаварийной тренировки с использованием мобильной техники, которая состоялась на атомной станции 7 августа 2018 г.

Во время тренировки с участием около сотни человек отрабатывались действия персонала при условной запроектной аварии и взаимодействие с группой ОПАС и противоаварийными техническими центрами.

"Цели, которые были поставлены, достигнуты. Экспертная группа Концерна "Росэнергоатом" положительно оценила проведённую тренировку, - прокомментировал заместитель директора Смоленской АЭС по противоаварийной готовности Владимир Минин.

В период проведения тренировки энергоблоки Смоленской АЭС работали в штатном режиме. Никакие действия, связанные с тренировкой, на действующем оборудовании энергоблоков не проводились. Все мероприятия по учению осуществлялись на полномасштабном тренажере в учебно-тренировочном подразделении САЭС.

В данный момент на Смоленской АЭС в работе находятся первый и второй энергоблоки. Общая мощность составляет 1973 мегаватт. Замечаний к работе оборудования нет. Энергоблок №3 с 31 мая находится в плановом среднем ремонте.

Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся, и соответствует естественным природным значениям.





Смоленская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом" (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации "Росатом" "Электроэнергетический"). САЭС ежегодно выдает в энергосистему страны в среднем порядка 20 млрд. киловатт часов электроэнергии, что составляет около 11% энергии, вырабатываемой в концерне "Росэнергоатом", и более 80%, производимой энергопредприятиями Смоленской области.

На Смоленской АЭС круглосуточно работает телефон-автоответчик, по которому можно получить информацию о работе атомной станции. Телефон 8 (48153) 3-21-24.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.