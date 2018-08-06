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Анонсы

РЭП Холдинг впервые примет участие на Российском энергетическом форуме

РЭП Холдинг впервые примет участие на Российском энергетическом форуме

9 августа 2018, 09:27
Рубрика: Анонсы
Метки: РЭП ХОЛДИНГ, ЭНЕРГЕТИКА УРАЛА 2018, РЭФ

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Ведущее российское энергомашиностроительное объединение - "РЭП Холдинг" представит на международной выставке "Энергетика Урала 2018" энергетическое оборудование нового поколения.

Компания является разработчиком инжиниринговых технологий, изготовителем и поставщиком энергетического и электротехнического оборудования для газовой, нефтяной, металлургической и химической промышленности, энергетики и электросетевого комплекса.

В планах компании также участие в работе Российского энергетического форума – проведение презентаций, выступление топ-менеджеров в качестве спикеров на тематических секциях.

Компания: БВК

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