РЭП Холдинг впервые примет участие на Российском энергетическом форуме

Ведущее российское энергомашиностроительное объединение - "РЭП Холдинг" представит на международной выставке "Энергетика Урала 2018" энергетическое оборудование нового поколения.

Компания является разработчиком инжиниринговых технологий, изготовителем и поставщиком энергетического и электротехнического оборудования для газовой, нефтяной, металлургической и химической промышленности, энергетики и электросетевого комплекса.

В планах компании также участие в работе Российского энергетического форума – проведение презентаций, выступление топ-менеджеров в качестве спикеров на тематических секциях.