Студенческие отряды получают опыт работы на объектах Рязаньэнерго

Более тридцати бойцов стройотрядов познают азы профессии энергетика на объектах филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Рязаньэнерго". Студенческий отряд "Потенциал" Рязанского государственного радиотехнического университета (РГРТУ), а также отряд "Энергетик" Скопинского электротехнического и Сасовского индустриального колледжей продолжают работу на объектах электросетевого комплекса.

Еще в конце июня студенты учебных заведений были приняты в штат Рязаньэнерго. Они были разделены на группы и распределены в производственные отделения филиала. Под руководством опытных наставников студенты учатся выполнять ремонт трансформаторов, собирать опоры, изучают проектную документацию и методы технического обслуживания энергообъектов, а также наносят нумерацию на ЛЭП, красят элементы оборудования. Ребята отмечают: трудиться на предприятии познавательно, полезно и интересно.

"В студотряде в ПО "Скопинские электрические сети" работаю в центральной ремонтной мастерской. Здесь мы занимаемся сборкой - разборкой трансформаторов, что позволяет изучить основные части, из которых он состоит и для чего они служат - все наглядно, – рассказывает студент 3 курса Скопинского электротехнического колледжа Владимир Атнякин. - Грамотные наставники объясняют рабочий процесс понятно и интересно, мы получаем знания и опыт. Я очень стараюсь проявить себя и произвести хорошее впечатление. После окончания колледжа и службы в армии, хочу вновь вернуться в производственное отделение филиала "Рязаньэнерго" и уже работать на постоянной основе".

Бойцы стройотряда работают на объектах, привыкают к рабочему распорядку, накапливают трудовой стаж и опыт по выбранной специальности.

"Конечно, очень важно, что у нас после студотряда появится опыт работы по специальности, - делится впечатлениями Алексей Викулов, студент 3 курса Скопинского электротехнического колледжа. - Здесь мы привыкаем к распорядку и организации рабочего дня, требованиям безопасности производства работ. Наставники проводят специализированные инструктажи и техническое обучение, которые будут необходимы нам в дальнейшей работе. Знания, полученные за это лето, очень важны. Все очень интересно. Я бы хотел бы работать по специальности, ведь энергетик – это не только интересная, но и важная профессия".

Студенческие отряды будут работать на предприятии до 16 августа.