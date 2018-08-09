В Карагандинской области начал работу завод по производству катодной меди

В Шетском районе Карагандинской области в тестовом режиме начал работать завод по производству катодной меди. Аким Карагандинской области Ерлан Кошанов побывал на предприятии ТОО "Sary-ArkaCopperProcessing".

Завод по производству катодной меди начали строить в 2016 г. Стоимость проекта составляет более 14 млрд тенге. В настоящее время производственный процесс запущен в тестовом режиме, получена пробная партия готовой продукции.

"В 2016 году мы начали наш проект с геологической разведки, потом перешли на изучение технологии. И параллельно занимались проектированием. За два года мы сделали большую работу, и сегодня уже завершили строительство нашего проекта. Проект позволяет производить 9000 т катодной меди в год. Вся продукция будет экспортироваться", — рассказывает Кайрат Сатылганов, председатель совета директоров группы компаний "Caravan Resources" в которую входит ТОО "Sary-ArkaCopperProcessing".



Завод полностью оснащен современным оборудованием от мировых лидеров в этой отрасли - "OUTOTEC" (Финляндия), "BatemanAdvancedTechnologies LTD" (Израиль, Италия), TELESTACK Ltd (Великобритания), DYNAPOWER LLC (США), группа Metso (Финляндия).

На сегодняшний день заводе работают 550 человек, в основном это жители близлежащих районов. Для рабочих созданы все условия, на базе предприятия расположены пять корпусов для проживания, имеется своя столовая.

Применяемая компанией технология "кучное выщелачивание-жидкостная экстракция-электролиз" (HL/SX/EW) позволяет перерабатывать руду с низким содержанием меди. А также является одной из самых экологичных в металлургии, отличаясь минимальным выбросом вредных веществ в окружающую среду.

Строительство завода велось при активной поддержке областного акимата и Министерства по инвестициям и развитию РК. Компания является субъектом Карты поддержки предпринимательства Карагандинской области, благодаря чему ей были предоставлены налоговые преференции. Большую поддержку компания получила со стороны финансовых институтов. В частности "Цеснабанк" предоставил кредитные ресурсы на сумму более 60,0 млн долларов США.



Проектирование и строительство завода осуществлялось специалистами казахстанских компаний, входящих в группу "Караван Ресорсиз". Это является главной особенностью предприятия. Дальнейшее производство катодной меди осуществляется без привлечения иностранных специалистов.

"И завод мы построили сами, то есть все специалисты наши казахстанские. И сегодня при поддержке акимата области, министерство инвестиции и при поддержке "Цеснабанка" завод начал свою работу в тестовом режиме", — сказал Кайрат Сатылганов.

Производство полностью автоматизировано и соответствует требованиям программы Индустрия 4.0. Автоматизация построена на базе системы управления технологическим процессом Proscon, разработанной финской компанией Outotec.

Акиму Карагандинской области показали месторождение медной руды, дробильно-сортировочный комплекс, участок кучного выщелачивание и производственные помещения – цех экстракции и цех электролиза.

"Насколько экологически безопасно это производство? На сколько лет хватит имеющихся запасов?" — поинтересовался Ерлан Кошанов в разговоре с директором компании.

"Первая стадия — переработка минерального сырья. Дробильный комплекс смонтирован в две линии и в три стадии дробления. Конечной продукцией здесь является дробленная руда, которая транспортируется на участок кучного выщелачивания. Там у нас расположен укладочный комплекс, состоящий из 60 единиц. Весь цикл является замкнутым, то есть экологический безопасным. Раствор, поступающий в первый цех экстракции, обогащается до порядка 45 грамм на литр. Цех является взрывобезопасным, там высокая степень защиты, специальный пропускной режим и имеется система автоматического тушения пожара. Мы уделяем большое внимание безопасности производства. В финале мы получаем электролит, который поступает во второй цех электролиза. По технологиям могу сказать, что это полный цикл металлургической переработки минерального сырья с получением готовый продукции – катодной меди. "Запасов хватит на 15-20 лет", — сообщил директор Sary-ArkaCopperProcessing Рустам Дусипов.



По словам Кайрата Сатылганова, в конце июля уже была получена первая партия готовой продукции. Предприятие уже подписало крупный контракт на экспортную поставку производимой меди с одним из крупнейших международных трейдеров – компанией Trafigura.

"На сегодня на мировом рынке спрос на медь очень высокий. Поэтому вопросов с экспортом и продажей быть не должно. Сейчас параллельно с производством катодной меди мы также изучаем возможность расширения нашего проекта. Если геологические исследования позволят, то мы будем наращивать производство", — поделился планами Кайрат Сатылганов.

Пока завод запущен в тестовом режиме, но до конца года планируется вывести его на полную производительность.

Источник: BNews