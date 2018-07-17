В июле выработка СГК составила 2183 миллиона киловатт-часов электроэнергии

В июле 2019 года предприятия Сибирской генерирующей компании произвели 2183 миллионов киловатт-часов электрической энергии, это на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В июле ряд энергоблоков были остановлены для проведение профилактических ремонтных работ в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. В частности, Красноярская ТЭЦ-3 была остановлена полностью – сейчас там идут работы по замене генератора. В летние месяцы тепловые станции работают с минимальной нагрузкой, в это время увеличивается количество воды в бассейнах сибирских рек и растет выработка гидроэлектростанций. В связи с этим производство электрической энергии на станциях СГК оказалось значительно ниже, чем в зимние месяцы.

Максимальные нагрузки среди всех станций СГК в июле несли Новосибирская ТЭЦ-5 – 956 МВт, Томь-Усинская ГРЭС – 876 МВт и Беловская ГРЭС – 837 МВт.

С начала года выработка СГК составила 26,9 киловатт-часов электрической энергии, что на 28% больше, чем годом ранее. Рост производства обеспечили ТЭЦ Новосибирского региона, вошедшие в состав СГК в феврале 2019 года. В целом СГК обеспечила 22,6% выработки электроэнергии в ОЭС Сибири.