"Ямал СПГ" запустил производство на второй технологической линии завода

САБЕТТА (ЯНАО), 9 авг — ПРАЙМ. "Ямал СПГ" дал официальный старт производству на второй технологической линии завода, которая была запущена на полгода раньше запланированного изначально срока, передает корреспондент РИА Новости.

В церемонии приняли участие замминистра энергетики РФ Алексей Текслер, глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, глава и совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, гендиректор "Ямала СПГ" Евгений Кот, а также временно исполняющий обязанности губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.

Кроме того, в четверг "Ямал СПГ" отгрузил первую партию СПГ, полученную на второй линии завода. "Первый СПГ на второй линии был получен 21 июля, в настоящее время линия работает на проектной мощности 5,5 миллиона тонн СПГ в год. Совокупная мощность двух запущенных линий составляет 11 миллионов тонн СПГ в год", — говорится в сообщении "Новатэка".

"С учетом опыта первой технологической линии, строительство и пусконаладка второй сделаны в более сжатые сроки, с опережением запланированного графика. Первый СПГ на второй линии был получен 21 июля, за 8,5 суток с момента подачи сырьевого газа. В настоящее время производство ведется в плановом режиме на номинальной мощности, произведено уже более 250 тысяч тонн СПГ", — приводятся в сообщении "Ямал СПГ" слова Евгения Кота.

"Проект реализуется в рамках первоначального бюджета и со значительным опережением сроков ввода производственных линий. Запуск третьей очереди также ожидается со значительным опережением графика – это выдающееся достижение в масштабах мировой СПГ-индустрии. Совокупная доля двух линий "Ямала СПГ" уже составляет около 3,5% от мирового объема рынка СПГ и проект становится значимым на мировой карте СПГ-индустрии. Наша стратегическая цель – к 2030 году производить 55-60 миллионов тонн СПГ в год", — цитирует пресс-служба "Новатэка" Михельсона. Всего с проекта "Ямал СПГ" уже отгружено более 3,5 миллиона тонн СПГ (47 танкерных партий).

"Ямал СПГ" реализует проект строительства завода сжиженного природного газа на базе Южно-Тамбеийского месторождения. Акционеры — "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). В рамках проекта запланированы три технологические линии мощностью 5,5 миллиона тонн каждая и четвертая почти на 1 миллион. Запуск первой линии завода состоялся в декабре 2017 года.