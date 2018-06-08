После 3-х недель пуско-наладочных работ Кабельный Завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" запустил новую производственную линию – жесткорамную крутильную машину на 54 катушки (12+18+24). Теперь завод сможет увеличить объёмы выпускаемого кабеля в 1,5 раза.

Появилась возможность изготавливать контрольные кабели с количеством жил до 54-х за один проход, выпускать более широкую номенклатуру кабелей с проволочными экранами и в целом снизить сроки изготовления КПП. Новая линия оснащена по последнему слову техники: имеет систему автоматической загрузки катушек, автоматически-регулируемые пневматические тормоза, портальный приемник, интуитивный интерфейс на русском языке, машина проста, надежна и удобна в эксплуатации.

Новая крутильная машина уже 25-я производственная линия завода.

Кабельный Завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ". Надёжность в каждом метре. Сделано экспертами.