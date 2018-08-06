70 лет назад начала работать первая большая гидростанция Ставропольского края

Свистухинская ГЭС мощностью 11,8 МВт, первенец большой гидроэнергетики на Ставрополье, отмечает 70-летний юбилей. 10 августа 1948 года в сеть были включены первые два гидроагрегата установленной мощностью 5 МВт. На полную мощность гидростанция вышла 31 января 1954 года.

Возведение ГЭС началось в 1937 году вблизи поселка Свистухинский и велось одновременно с сооружением Невинномысского канала, предназначенного для обводнения засушливых степей Ставропольского края и Ростовской области. Основные работы на объектах были выполнены в годы Великой Отечественной войны. При сооружении гидроэнергетических объектов использовали ручной труд и гужевой транспорт близлежащих сел и г. Невинномысска.

Первые генераторы и турбины станции были произведены в Швеции и доставлены на стройплощадку еще до начала Великой Отечественной войны. Когда в 1942 году Ставрополье оккупировали немцы, гидростроители спрятали оборудование в степи – закопали его в землю. Почти два года спустя, в феврале 1944 года, Государственный комитет обороны принял решение о возобновлении строительства Невинномысского канала и Свистухинской ГЭС, после чего турбины и генераторы вновь переправили на стройплощадку. Через 10 лет станция вышла на полную мощность.

В конце ХХ – начале ХI столетия произошло второе рождение ГЭС: в 1995-1997 гг. были заменены третий и четвертый генераторы, в 2002 году – первый и второй. Благодаря строительству нового водосброса в 2005 году пропускная способность Свистухинского гидроузла увеличилась с 75 до 135 м³/с.

Обновление станции продолжается и в наши дни. В 2014-2016 гг. закончены капитальные плановые ремонты гидроагрегатов и капитальный ремонт трех выключателей 100 кВ. В 2017 году обновлены исторический фасад здания ГЭС с сохранением архитектурных решений 1940-х годов прошлого века и зоны переменного уровня верхнего и нижнего бьефа ГЭС. В ближайших планах – строительство ОРУ-110кВ с установкой КРУЭ-110кВ.