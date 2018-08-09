Алтайские станции СГК вышли на финишную прямую ремонтной программы

Ремонтная программа 2018 года на алтайских станциях Сибирской генерирующей компании – Барнаульской ТЭЦ-2, Барнаульской ТЭЦ-3, Бийской ТЭЦ и Южной тепловой станции Рубцовска - выполнена на более чем 60%. Все работы ведутся по графику. До начала отопительного сезона ремонт основного оборудования, отвечающего за надежность теплоснабжения горожан, будет завершен.

Сейчас энергетики ведут ремонтные работы на девяти единицах основного оборудования четырех станций. На двух котлоагрегатах, двух турбинах и двух генераторах идет капитальный ремонт, еще на трех котлоагрегатах проводятся работы по текущему ремонту.

В планах энергетиков до конца года провести еще один капитальный ремонт котла, один средний ремонт котла и текущий ремонт на девяти котлоагрегатах, шести турбоагрегатах и шести генераторах.

Всего по итогам года будет в разной степени отремонтирована 61 единица оборудования. На котлоагрегатах заменят более 368,3 тонн поверхностей нагрева.

Суммарные затраты на реализацию ремонтной программы на станциях СГК в Алтайском крае в текущем году составят более чем 1,4 млрд рублей.

- Энергетика – отрасль, в которой требуются надежность, предсказуемость и стабильность, - говорит директор Алтайского филиала СГК Игорь Лузанов. – Поэтому ремонтам тепломеханического оборудования мы уделяем очень большое внимание. Из года в год мы поддерживаем объемы ремонтной программы станций на должном уровне, чтобы быть полностью уверенными - техника не подведет. Самые сложные механизмы мы ремонтируем даже не у себя на предприятиях, а в заводских условиях. Например, роторы турбины Бийской ТЭЦ в эти дни проходят ремонты на Уральском турбинном заводе в Екатеринбурге. Ротор низкого давления третьей турбины Барнаульской ТЭЦ-3 также в эти дни ремонтируют в заводских условиях на Урале. Он прибудет в Барнаул на площадку станции после 20 августа.