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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Бойцы студенческого отряда "Вологдаэнерго" провели урок по электробезопасности в социальном центре "Феникс"

Бойцы студенческого отряда Вологдаэнерго провели урок по электробезопасности в социальном центре Феникс

10 августа 2018, 09:36
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ВОЛОГДАЭНЕРГО

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Студенты 3 курса электроэнергетического факультета ВоГУ совместно с персоналом филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго" (дочерняя компания ПАО "Россети") провели урок по профилактике детского электротравматизма для воспитанников Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Феникс". Мероприятие прошло в рамках конкурса "Свет добрых дел" и Всероссийской акции "Добровольцы – детям".

На первом этапе студенты показали детям фильм "Тайна желтого треугольника", рассказывающий об опасности электрического тока. Были продемонстрированы правила обращения с электроприборами, безопасного поведения вблизи энергообъектов. Кроме того, воспитанники "Феникса" узнали о том, какую угрозу эти объекты могут представлять для здоровья и жизни человека, что это не место для игр. 

Затем, в форме игры, ребята получили возможность на практике закрепить полученные знания, участвуя в различных конкурсах и эстафетах. Все желающие смогли попробовать себя в роли электромонтера, примерив спецодежду и средства защиты.

В завершении урока дети получили красочную сувенирную продукцию с основными правилами электробезопасности, а также сладкие призы.

Администрация БУ СО ВО "СРЦН "Феникс" выражает искреннюю благодарность сотрудникам филиала "Вологдаэнерго" и студентам ВоГУ за внимание и заботу, отзывчивость и неравнодушное отношение к детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" - "Вологдаэнерго"

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