Энергетики повышают надежность электроснабжения потребителей Красноармейского района

В ходе реализации ремонтной программы 2018 года персонал Правобережного производственного отделения филиала ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети") – "Саратовские распределительные сети" отремонтировал подстанцию 35/10 кВ "Бобровка".

Специалисты службы подстанций выполнили капитальный ремонт разъединителей 35 и 10 кВ, выключателей и секции шин 10 кВ, ячеек комплектного распределительного устройства.

Проведен текущий ремонт силового трансформатора Т-2 и трансформатора собственных нужд, отделителя и короткозамыкателя 35 кВ, ВЧ-заградителя и конденсатора связи.

Подстанция 35/10 кВ "Бобровка" обеспечивает электроснабжение сельскохозяйственных предприятий и объектов инфраструктуры мобильной связи, расположенных на территории Красноармейского района.

Плановый ремонт подстанции повысит надежность электроснабжения потребителей и продлит жизненный цикл электротехнического оборудования.

Работы по реализации ремонтной программы 2018 года и подготовке электросетевого комплекса ПАО "МРСК Волги" к работе в предстоящий осенне-зимний период ведутся и в других филиалах компании: "Самарские распределительные сети", "Ульяновские распределительные сети", "Оренбургэнерго", "Пензаэнерго", "Мордовэнерго" и "Чувашэнерго".