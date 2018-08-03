IEK GROUP представляет светодиодные светильники ДПО IEK® с оптико-акустическим датчиком

IEK GROUP расширяет модельный ряд светодиодных светильников для сферы ЖКХ и бытового освещения: ассортимент пополнили светильники ДПО IEK® мощностью 8 и 12 Вт с оптико-акустическим датчиком.

Светодиодные светильники ДПО IEK® с оптико-акустическим датчиком применяются для внутреннего освещения бытовых, общественных и производственных помещений с повышенным содержанием пыли и влаги, а также для наружного освещения с установкой под навесом. Включаются при недостаточной освещенности и наличии звукового сигнала не менее 60 дБ. Являются энергоэффективной заменой светильников НПП IEK®.

Оптико-акустический датчик, в отличие от популярных датчиков движения (инфракрасного или микроволнового), не имеет ограничений по углу обзора. При достаточном уровне звукового сигнала (открытие дверей лифта, звук закрывающейся двери, шаги человека и т.д.) оптико-акустический датчик позволяет гарантированно осветить пространство, даже если человек еще не попал в зону видимости датчика. Именно поэтому светильники с оптико-акустическим датчиком присутствия становятся все популярнее при освещении общественных пространств многоквартирных домов.



