 
Подписаться на новости
Новости компаний

IEK GROUP представляет светодиодные светильники ДПО IEK® с оптико-акустическим датчиком

IEK GROUP представляет светодиодные светильники ДПО IEK® с оптико-акустическим датчиком

10 августа 2018, 14:56
Рубрика: Новости компаний
Метки: IEK GROUP

Обсудить на форуме

339 просмотров

IEK GROUP расширяет модельный ряд светодиодных светильников для сферы ЖКХ и бытового освещения: ассортимент пополнили светильники ДПО IEK® мощностью 8 и 12 Вт с оптико-акустическим датчиком.

Листовка-ДПО-1001-1002_v4.png

Светодиодные светильники ДПО IEK® с оптико-акустическим датчиком применяются для внутреннего освещения бытовых, общественных и производственных помещений с повышенным содержанием пыли и влаги, а также для наружного освещения с установкой под навесом. Включаются при недостаточной освещенности и наличии звукового сигнала не менее 60 дБ. Являются энергоэффективной заменой светильников НПП IEK®.

Оптико-акустический датчик, в отличие от популярных датчиков движения (инфракрасного или микроволнового), не имеет ограничений по углу обзора. При достаточном уровне звукового сигнала (открытие дверей лифта, звук закрывающейся двери, шаги человека и т.д.) оптико-акустический датчик позволяет гарантированно осветить пространство, даже если человек еще не попал в зону видимости датчика. Именно поэтому светильники с оптико-акустическим датчиком присутствия становятся все популярнее при освещении общественных пространств многоквартирных домов.

Листовка-ДПО-1001-1002_v4.png

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: Группа компаний IEK

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.

Модель

Мощность, Вт

Световой поток, лм

Размер, мм

Артикул

ДПО 1001

8

560

Ø150*50

LDPO3-1001-008-4000-K01

ДПО 1002

12

840

Ø150*50

LDPO3-1002-012-4000-K01

Другие новости рубрики Новости компаний
Гибкие трубы IWS на объектах спортивного комплекса
Новые назначения в АО
Спартакиада работников ООО
АО

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно