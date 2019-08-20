Кировэнерго предупреждает: охранная зона ВЛ – не место для рыбалки!

Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Кировэнерго" напоминает любителям рыбалки о необходимости соблюдения правил поведения в охранных зонах линий электропередачи (ЛЭП).

Выезжая на рыбалку, люди порой выбирают место для ловли рыбы под действующими линиями электропередачи или вблизи от них, не осознавая, что это опасно для жизни и здоровья. Дело в том, что во время рыбалки рядом с линией электропередачи существует серьезная опасность поражения электрическим током при прикосновении леской или удочкой к проводам.

Современные удилища изготавливаются из материала, который является проводником электрического тока. Повышенная влажность воздуха, мокрая леска и удилище могут привести к тому, что рыбаку даже не придется касаться проводов. Достаточно лишь приблизиться к ним на опасное расстояние. А непосредственное прикосновение к приводам ВЛ почти всегда ведет к смертельной травме или серьезным увечьям.

При этом стоит помнить, что электротравму может получить не только сам рыбак, но и те люди, которые находятся рядом с ним.

Филиал "Кировэнерго" предупреждает: находясь на рыбалке или отдыхе на природе, убедитесь, что рядом нет линий электропередачи или другого электрооборудования! От этого зависит Ваша жизнь и жизнь Ваших близких!

Обо всех замеченных повреждениях электроустановок, линий электропередачи или нарушениях охранных зон следует сообщать по телефону Контакт-центра ПАО "МРСК Центра и Приволжья" 8-800-100-33-00, а также по телефону +7 (920) 05-05-777 в WhatsApp и Viber.