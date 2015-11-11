Кубанские энергетики стали победителями чемпионата WorldSkills в Краснодаре

10 августа в Краснодаре состоялась церемония награждения победителей чемпионата профессионального мастерства ПАО "Россети" "Молодые профессионалы"

Открытый корпоративный чемпионат профессионального мастерства ПАО "Россети" "Молодые профессионалы" по методике WorldSkills завершился в Краснодаре 10 августа.

Состязания проходили в течение четырех дней на учебно-тренировочном полигоне Энергетического института повышения квалификации ПАО "Кубаньэнерго". За призовые места боролись команды энергетиков "Кубаньэнерго", "Удмуртэнергонефть", "Тюменьэнерго" и "ФСК ЕЭС".

"Команда "Кубаньэнерго" в составе Алексея Кондратенко и Петра Пономарева взяла "золото" в компетенции "Интеллектуальная система учета электроэнергии" взяла. "Серебро" также у кубанцев Сергея Гаврилюка и Заурбека Салиева", - сообщили в пресс-службе ПАО "Кубаньэнерго".

Кроме того, сотрудники предприятия Денис Савченко и Владимир Галкин завоевали первое и второе призовые места в компетенции "Эксплуатация кабельных линий электропередачи". В компетенции "Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики" бронзовой награды был удостоен сотрудник "Кубаньэнерго" Василий Дурицкий.

Все победители получили медали, дипломы, ценные призы и подарки от компаний-партнеров. Теперь кубанским энергетикам предстоит защищать честь компании на всероссийском этапе чемпионата, который состоится в ноябре 2018 года в Екатеринбурге.