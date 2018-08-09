На Красноярской ТЭЦ-3 СГК приступили к установке нового генератора

На Красноярской ТЭЦ-3 приступили к реализации инвестиционного проекта Сибирской генерирующей компании по замене генератора энергоблока.

Установка оборудования будет проходить поэтапно. Сейчас идет монтаж статора, а до конца текущей недели специалисты ждут прибытия ротора. Основные части генератора изготовлены на новосибирском заводе ЭЛСИБ, который специализируется на проектировании и производстве турбогенераторов для паровых и газовых турбин. Кроме того, на станции установлена и уже запущена в работу новая электролизная установка, которая производит водород для системы охлаждения нового оборудования.

"Система водородного охлаждения оптимальна и эффективна для охлаждения активного ядра турбогенераторов. Это надежная и проверенная временем технология. Машины с водородным охлаждением в нашей стране являются основой генерации на городских теплоцентралях", – пояснил заместитель директора по продажам завода "ЭЛСИБ" Александр Артёмов.

Именно система охлаждения будет ключевым отличием нового генератора от использовавшегося на станции ранее. При этом установленная электрическая мощность Красноярской ТЭЦ-3 не изменится и составит 208 МВт.

"От нового оборудования мы ожидаем сокращения эксплуатационных затрат и снижения периодичности текущих ремонтов. По стандарту срок службы такого генератора – 40 лет, от его безотказной работы зависит производительность всей станции", – рассказал Андрей Власов, директор Красноярской ТЭЦ-3 СГК.



Генератор в паре с турбиной образуют турбоагрегат, который преобразует механическую энергию, которая получается вследствие вращения вала турбины со скоростью в 3 000 оборотов в минуту, в электрическую. Завершить работы по его замене на Красноярской ТЭЦ-3 планируется до 1 октября 2018 года.