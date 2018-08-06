Совет директоров РусГидро избрал Юрия Трутнева Председателем на следующий корпоративный год

ПАО "РусГидро" (MOEX, LSE: HYDR; OTCQX: RSHYY) сообщает, что 7 августа 2018 года состоялось заседание Совета директоров ПАО "РусГидро" в заочной форме.

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Совет директоров избрал Председателем Совета директоров ПАО "РусГидро" Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Трутнева Юрия Петровича. Трутнев Ю.П. возглавляет Совет директоров ПАО "РусГидро" с июня 2015 года.

Заместителем Председателя Совета директоров избран независимый директор Иванов Сергей Николаевич.

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Совет директоров утвердил новые составы комитетов, функционирующих при Совете директоров Общества. Необходимо отметить преемственность в формировании составов, обеспечивающую глубокую погруженность Комитетов в вопросы функционирования группы РусГидро.

В комитет по аудиту при Совете директоров ПАО "РусГидро" избраны:

Быстров Максим Сергеевич, Член Совета директоров ПАО "РусГидро", Председатель Правления Ассоциации "НП Совет рынка";

Иванов Сергей Николаевич, Член Совета директоров ПАО "РусГидро";

Пивоваров Вячеслав Викторович, Член Совета директоров ПАО "РусГидро", Президент ООО "Альтера Капитал".

Председателем комитета избран Иванов Сергей Николаевич.

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Совет директоров избрал в комитет по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров ПАО "РусГидро":

Быстрова Максима Сергеевича, Члена Совета директоров ПАО "РусГидро", Председателя Правления Ассоциации "НП Совет рынка";

Иванова Сергея Николаевича, Члена Совета директоров ПАО "РусГидро";

Пивоварова Вячеслава Викторовича, Члена Совета директоров ПАО "РусГидро", Президента ООО "Альтера Капитал".

Председателем комитета избран Пивоваров Вячеслав Викторович.

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Совет директоров определил количественный состав комитета по стратегии при Совете директоров – 14 человек – и избрал в комитет:

Грачева Павла Сергеевича, Члена Совета директоров ПАО "РусГидро", Генерального директора ПАО "Полюс";

Иванова Сергея Николаевича, Члена Совета директоров ПАО "РусГидро";

Пивоварова Вячеслава Викторовича, Члена Совета директоров ПАО "РусГидро", Президента ООО "Альтера Капитал";

Рогалева Николая Дмитриевича, Члена Совета директоров ПАО "РусГидро", Ректора ФГБУ ВО "НИУ МЭИ";

Шишина Сергея Владимировича, Члена Совета директоров ПАО "РусГидро", Старшего Вице-президента Банка ВТБ (ПАО);

Богашова Александра Евгеньевича, Директора Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России;

Денисова Дмитрия Геннадьевича, Советника Министра экономического развития РФ;

Задворнова Игоря Анатольевича, Руководителя Секретариата Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Ю.П. Трутнева;

Казаченкова Андрея Валентиновича, Члена Правления, первого заместителя Генерального директора ПАО "РусГидро";

Лившица Бориса Аркадьевича, Заместителя начальника Управления развития конкурентного ценообразования Ассоциации "НП Совет рынка";

Никонова Василия Владиславовича, Директора Департамента энергетики ПАО "НК "Роснефть";

Ольховича Евгения Александровича, Заместителя Генерального директора по стратегическому развитию ПАО "Россети";

Рижинашвили Джорджа Ильича, Члена Правления, первого заместителя Генерального директора ПАО "РусГидро";

Сниккарса Павла Николаевича, Директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России.

Председателем комитета избран Задворнов Игорь Анатольевич.

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Совет директоров избрал в комитет по инвестициям при Совете директоров при Совете директоров ПАО "РусГидро":

Быстрова Максима Сергеевича, Члена Совета директоров ПАО "РусГидро", Председателя Правления Ассоциации "НП Совет рынка";

Иванова Сергея Николаевича, Члена Совета директоров ПАО "РусГидро";

Пивоварова Вячеслава Викторовича, Члена Совета директоров ПАО "РусГидро", Президента ООО "Альтера Капитал";

Рогалева Николая Дмитриевича, Члена Совета директоров ПАО "РусГидро", Ректора ФГБУ ВО "НИУ МЭИ";

Бычко Михаила Александровича, Директора Департамента капитального строительства ПАО "Россети";

Габова Андрея Владимировича, Исполняющего обязанности заместителя директора Департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Минэкономразвития России;

Журавлёва Сергея Игоревича; Вице-президента по работе с государственными органами ООО "УК Полюс";

Милютина Дениса Владимировича, Начальника Управления по контролю за издержками на ТЭР Департамента энергетики ПАО "НК "Роснефть";

Сниккарса Павла Николаевича, Директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России;

Казаченкова Андрея Валентиновича, Члена Правления, первого заместителя Генерального директора ПАО "РусГидро";

Кирова Сергея Анатольевича, Члена Правления, первого заместителя Генерального директора ПАО "РусГидро";

Хмарина Виктора Викторовича, Заместителя Генерального директора по ресурсному обеспечению и перспективному развитию.

Председателем комитета избран Быстров Максим Сергеевич.

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Совет директоров избрал в комитет по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров ПАО "РусГидро":

Трутнева Юрия Петровича, Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного Представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, Члена Совета директоров ПАО "РусГидро";

Грачева Павла Сергеевича, Члена Совета директоров ПАО "РусГидро", Генерального директора ПАО "Полюс";

Кравченко Вячеслава Михайловича, Члена Совета директоров ПАО "РусГидро", Заместителя Министра энергетики Российской Федерации;

Васильева Сергея Вячеславовича, Заместителя Генерального директора – директора Дивизиона "Дальний Восток";

Задворнова Игоря Анатольевича, Руководителя Секретариата Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного Представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Ю.П. Трутнева;

Казаченкова Андрея Валентиновича, Члена Правления, Первого заместителя Генерального директора ПАО "РусГидро";

Константинова Дениса Сергеевича, Исполняющего обязанности начальника отдела развития электроэнергетики и энергоэффективности Департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Министерства экономического развития Российской Федерации;

Пилениекса Дениса Викторовича, Заместителя директора по управлению развитием ЕЭС АО "СО ЕЭС";

Пятигора Александра Михайловича, Исполняющего обязанности Заместителя Генерального директора ПАО "Россети" по развитию и реализации услуг;

Мольского Алексея Валерьевича, Заместителя Председателя Правления ПАО "ФСК ЕЭС";

Тупикина Владимира Владимировича, Заместителя Председателя Правления Ассоциации "НП Совет рынка";

Тырцева Сергея Александровича, Первого заместителя Министра по развитию Дальнего Востока;

Чекункова Алексея Олеговича, Генерального директора АО "Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона".

Председателем комитета избран Трутнев Юрий Петрович.

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Совет директоров определил количественный состав к Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям – 11 человек – и избрал в комитет:

Рогалева Николая Дмитриевича, Члена Совета директоров ПАО "РусГидро", Ректора ФГБУ ВО "МЭИ";

Кравченко Вячеслава Михайловича, Члена Совета директоров ПАО "РусГидро", Заместителя Министра энергетики Российской Федерации;

Баркина Олега Геннадьевича, Члена Правления - заместителя Председателя Правления Ассоциации "НП Совет рынка";

Богуша Бориса Борисовича, Члена Правления, Первого заместителя Генерального директора – Главного инженера ПАО "РусГидро";

Вишневского Юрия Михайловича, Заместителя директора по управлению режимами ЕЭС АО "СО ЕЭС";

Гвоздева Виктора Сергеевича, Заместителя главного инженера ПАО "РусГидро";

Гвоздева Дмитрия Борисовича, Главного инженера ПАО "Россети";

Журавлёва Сергея Игоревича, Вице-президента по работе с государственными органами ООО "УК Полюс";

Рижинашвили Джорджа Ильича, Члена Правления, Первого заместителя Генерального директора ПАО "РусГидро";

Федорова Михаила Петровича, Президента Санкт-Петербургского университета Петра Великого, Председателя Бюро научно-технического совета ПАО "РусГидро";

Фролова Кирилла Евгеньевича, Заместителя Генерального директора по научно - проектной деятельности ПАО "РусГидро".

Председателем комитета избран Рогалев Николай Дмитриевич.

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Совет директоров утвердил обновленную Экологическую политику Группы РусГидро.

Документ подготовлен с учетом предложений, озвученных на прошедших общественных слушаниях, а также с учетом предложений федеральных органов исполнительной власти – Минэнерго, Минэкономразвития и Минприроды России.

В новой редакции Экологической политики учтены современные вызовы и тенденции в области охраны окружающей среды, в том числе в области тепловой энергетики. Это обусловлено включением в контур документа дальневосточных объектов РАО ЭС Востока.

Среди целевых показателей обновленной Экологической политики до 2025 года - увеличение установленной мощности низкоуглеродной генерации, снижение прямых и удельных выбросов парниковых газов, недопущение исчезновения видов животных и растений и др.

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Совет директоров утвердил актуализированную дорожную карту по импортозамещению на период до 2025 года и комплекс мер, направленных на плановое и поэтапное замещение закупки иностранной продукции закупкой эквивалентной по техническим характеристикам и потребительским свойствам российской.

Реализация Корпоративного плана РусГидро по импортозамещению, начавшаяся с 2015 года, идет опережающими темпами. Так, за три года РусГидро в 2 раза снизило риски, связанные с использованием иностранной продукции в производственно-технологических процессах на генерирующих объектах. Дорожной картой, утвержденой в 2015 году, было предусмотрено снижение доли импортного оборудования на 6% за три года, в результате эффективной работы менеджмента Компании этот норматив выполнен с трехкратным превышением плана - достигнуто существенное снижение на 19%.

В настоящее время бОльшую часть гидросилового оборудования для ГЭС РусГидро выпускают отечественные производители. Корпоративный план по импортозамещению увязан с Долгосрочной программой развития Группы РусГидро на период 2018-2022 годов и предполагает создание и использование полигонов для тестирования отечественных образцов, заключение среднесрочных и долгосрочных договоров с российскими производителями.

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Совет директоров утвердил План работы Совета директоров ПАО "РусГидро" на 2 полугодие 2018 года.

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Совет директоров утвердил Политику ротации аудитора ПАО "РусГидро".

Документ разработан в целях реализации лучших корпоративных практик и регулирует порядок отбора аудитора и правила изменения состава команды аудиторов.

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Совет директоров согласовал совмещение членом Правления, первым заместителем Генерального директора Общества Казаченковым Андреем Валентиновичем должности члена Совета директоров АО "Дальневосточная энергетическая управляющая компания" и АО "НПФ "ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ".

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