Специалисты филиала "Оренбургэнерго" обучали ребят правилам по электробезопасности

Специалисты филиала ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети") - "Оренбургэнерго" рассказали о пользе и опасности электрического тока ребятам, отдыхающим в детском-оздоровительном лагере дневного пребывания "Янтарик".

О том, как правильно вести себя вблизи энергообъектов и обращаться с электроприборами, энергетики обучили детей в игровой форме.

Ребята в возрасте от 6 до 10 лет разделились на две команды "Мега Мозг" и "Темнота". Команды, соревнуясь друг с другом, выполняли задания: изображали, как выглядят опоры и провода, дружно, по-гусиному, выходили из зоны шагового напряжения, собирали на время пазлы: желтый треугольник с черной молнией, и по селфи-фото определяли, где небезопасно фотографироваться.

- Интересно было собирать желтый треугольник и ходить гусиным шагом. Я впервые узнала, что от оборванного провода можно отходить только так, - рассказала Ярослава, представитель команды "Мега Мозг". - Было весело и полезно. Выполнив все задания, ребята вспомнили правила по электробезопасности "5 НЕ".

– В течение 8 лет специалисты филиала "Оренбургэнерго" реализуют программу по профилактике детского электротравматизма, - рассказал Владимир Стрижаков, заместитель главного инженера - начальник службы производственной безопасности и производственного контроля филиала "Оренбургэнерго". - Наша главная задача – рассказать детям, какую опасность таит в себе электричество, объяснить, как избежать электротравм, научить основным правилам безопасного поведения вблизи электроустановок.

Во время учебного года сотрудники предприятия проводят обучающие семинары, беседы и лекции в школах, приезжают летом с представлением "Его Величество Электричество" в детские оздоровительные лагеря. Уже в сентябре вновь начнется обучающий этап программы "Безопасное электричество". Электромонтеры и специалисты производственных отделений филиала отправятся в школы на уроки ОБЖ.