Балахнинские энергетики Нижновэнерго готовят электросети к сезону холодов

В филиале ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Нижновэнерго" продолжается активная подготовка к осенне-зимнему периоду (ОЗП) 2018-2019 гг. Подготовительные мероприятия выполняются во всех девяти производственных отделениях электросетевой компании.

Промежуточные итоги за первую половину 2018 г. подвели в производственном отделении (ПО) "Балахнинские электрические сети". В зоне ответственности балахнинских энергетиков находятся пять районов Нижегородской области: Балахнинский, Городецкий, Ковернинский, Чкаловский, Сокольский.

За I полугодие 2018 г. на территории обслуживания ПО выполнен капитальный ремонт 142 трансформаторных подстанций, заменено 170 опор линий электропередачи (ЛЭП) и отремонтировано 300,4 км ЛЭП. Кроме того, проводился текущий ремонт оборудования электроустановок для его подготовки к функционированию в условиях повышенных нагрузок сезона холодов. Во избежание повреждения воздушных линий электропередачи в результате падения на них стволов и веток деревьев расчищено и расширено 477 га трасс ЛЭП.

Напомним, подготовка к осенне-зимнему периоду входит в число наиболее ответственных направлений деятельности Нижновэнерго. Большой объем работ в этом направлении ведется ежегодно во всех структурных подразделениях филиала. Подготовительные мероприятия направлены на обеспечение надежной и бесперебойной работы электросетевого комплекса Нижегородской области в условиях максимальных нагрузок на электрическую сеть. По вопросам, касающимся качества электроснабжения, потребители могут круглосуточно обращаться в единый Контакт-центр ПАО "МРСК Центра и Приволжья" по телефону 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный), а также по номеру +7 (920) 05-05-777 в WhatsApp и Viber.