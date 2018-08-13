Белоруссия страхует атом газом

Как выяснил “Ъ”, Белоруссия собирается построить 800 МВт газовой генерации, которая должна стать резервом для первого блока сооружаемой Белорусской АЭС (БелАЭС). Средства на это может дать Евразийский банк развития (ЕАБР), его партнером по строительству является "Росатом". По оценке экспертов, затраты на проекты могут составить до €1 млрд. Рисками являются длительные сроки окупаемости и необходимость экспорта излишков электроэнергии. Выступающие против БелАЭС Литва и Польша не намерены закупать энергию у Минска, а на российском энергорынке новым белорусским станциям будет трудно конкурировать с местной генерацией.

Как рассказали “Ъ” источники, знакомые с ситуацией, сегодня ЕАБР и "Русатом международная сеть" (РМС, структура "Росатома" по продвижению атомных технологий за рубежом) должны подписать меморандум о сотрудничестве. При этом одним из проектов в рамках такого сотрудничества может стать строительство в Белоруссии пяти газовых ТЭС на 800 МВт, говорит один из собеседников “Ъ”, речь идет о финансировании проекта со стороны ЕАБР.

Зампред правления ЕАБР Андрей Крайний подтвердил “Ъ”, что банк готов профинансировать строительство ТЭС в Белоруссии. По его словам, сейчас проходит тендер, поставщиками комплектующих будут российские предприятия. Окончательная стоимость проектов не определена, добавил господин Крайний, отметив, что белорусская сторона, "как правило, дает госгарантии по кредиту". Наталья Порохова из АКРА оценила стоимость проектов ТЭС в €0,8–1 млрд.

Как поясняют источники “Ъ”, новые ТЭС должны строиться в рамках проекта сооружения первого блока Белорусской АЭС (всего два блока по 1,2 ГВт, строятся на госкредит РФ в $10 млрд, выданный через ВЭБ), Минэнерго Белоруссии и "Белэнерго" (энергомонополия страны) прорабатывают этот вопрос. Площадки определены, говорит один из собеседников “Ъ”, это Минская ТЭЦ-5 (300 МВт), Березовская (250 МВт), Лукомская (150 МВт) и Новополоцкая ТЭЦ (100 МВт) "Белэнерго". По его словам, "Минскэнерго", "Брестэнерго" и "Витебскэнерго" (предприятия "Белэнерго") проводят двухэтапный тендер на поставку мощности с мая по третий квартал, они будут заемщиками, а подрядчики должны "предложить условия финансирования". Других претендентов на проекты собеседники “Ъ” не назвали, но один из них говорит, что обсуждается и участие РМС в строительстве.

В "Росатоме" “Ъ” сказали, что меморандум с ЕАБР касается участия в различных неатомных проектах (мини-ГЭС, тепловая генерация и т. д.), одним из проектов может быть и строительство ТЭС в Белоруссии. Русатом Сервис является претендентом на идущем сейчас квалификационном этапе тендера, добавили в госкорпорации, эта же компания будет поставлять оборудование.

В минэнерго Белоруссии и России, а также в "Белэнерго" на запросы “Ъ” не ответили. Источники “Ъ” в российской энергетике отмечают, что "проект политический".

Ключевыми вопросами проекта остаются его окупаемость, которая должна обеспечить возврат кредита ЕАБР или иному инвестору, а также спрос на энергию ТЭС. Сейчас у "Белэнерго" свыше 9 ГВт мощности, выработка в 2017 году — 30,6 млрд кВт•ч при импорте в 2,7 млрд кВт•ч. БелАЭС (2,4 ГВт) и ТЭС увеличат мощности в Белоруссии на треть, что, очевидно, сделает страну энергопрофицитной и потребует либо остановки части старой генерации, либо экспорта излишков. При этом и Литва, и Польша как противники БелАЭС уже отказались от импорта ее выработки (Литва также намерена выйти из объединенной энергосистемы с РФ и Белоруссией). С учетом того, что страны ЕАЭС планировали с 2019 года начать объединение своих энергорынков, есть риск, что профицит энергии из Белоруссии пойдет в европейскую часть РФ, которая и сейчас не испытывает нехватки энергии.

Наталья Порохова не уверена, что выработка новых белорусских ТЭС пойдет на оптовый рынок РФ: "Общий рынок обсуждается, но для объединения не решены проблемы разницы в регулировании рынков". Белоруссия может увеличить экспорт электроэнергии в РФ, замечает эксперт, но тогда Минск будет получать только оптовую цену за электроэнергию без каких-либо надбавок за мощность (за счет них в России возвращаются инвестиции в новую генерацию), а это означает окупаемость не менее 30 лет.

Владимир Дзагуто, Дмитрий Козлов