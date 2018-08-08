ФСК ЕЭС обеспечила выдачу 320 МВт мощности Нижне-Бурейской ГЭС для объектов транспортной инфраструктуры и горнодобывающих производств

ФСК ЕЭС (входит в группу "Россети") завершила работы по созданию полной схемы выдачи мощности Нижне-Бурейской ГЭС. Инвестиции компании в проект составили свыше 3 млрд рублей.

Построены и введены в работу две линии электропередачи 220 кВ от Нижне-Бурейской ГЭС до действующих подстанций "Архара" и "Завитая", протяженностью 52 км и 22 км соответственно. На пересечении с судоходной рекой Бурея построен специальный высоковольтный переход протяженностью 1253 м и высотой опор до 50 м.

Одновременно проведено расширение подстанции "Завитая" на одну линейную ячейку, реконструированы устройства релейной защиты и противоаварийной автоматики и организация каналов связи на подстанции "Архара" и смежных с ней энергообъектах.

Энергия Нижне-Бурейской ГЭС предназначена для энергоснабжения существующих и перспективных потребителей, важных инфраструктурных проектов, таких как космодром "Восточный", газопровод "Сила Сибири", трубопровод "Восточная Сибирь – Тихий океан", тяговые подстанции железной дороги и горнодобывающие предприятия в Приамурье и Якутии.

Нижне-Бурейская ГЭС – вторая станция единого Бурейского гидроэнергетического комплекса в Амурской области. Проектная мощность станции – 320 МВт (4 гидроагрегата), среднегодовая выработка – 1670 млн кВт·ч. Нижне-Бурейская ГЭС, являясь контррегулятором, выравнивает неравномерный сброс воды в течение суток расположенной выше по течению Бурейской ГЭС, позволяя той работать без ограничений.