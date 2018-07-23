ГК "Меридиан" приняла участие в модернизации энергоблока на Кольской АЭС

Группа компаний "Меридиан" в партнерстве с компанией "Универсал-Электрик" завершила свой этап работ по продлению срока эксплуатации энергоблока №2 Кольской АЭС, расположенной в городе Полярные Зори Мурманской области. Это первая атомная станция в России, построенная за Полярным кругом.

В ходе реконструкции специалисты компании провели замену технических средств АСУ ТП, замену морально и технически устаревшего оборудования информационно-вычислительной системы (ИВС), системы внутриреакторного контроля (СВРК), которая выполняет функции оперативного определения и контроля состояния активной зоны реактора, а также функции регистрации и предоставления персоналу результатов контроля энерговыделения.

По словам генерального директора ГК "Меридиан" Алексея Максимихина, согласно стратегии развития, компания планомерно расширяет портфель заказов. "Теперь наши компетенции распространяются и на работы на АЭС. Это новый и, безусловно, интересный опыт. В перспективе мы ожидаем, что процент подобных проектов будет увеличен", – отметил он.

После завершения всего комплекса работ срок службы энергоблока будет продлен до 60 лет.